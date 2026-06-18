El arranque de la Copa Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá no solo se destaca por los goles, sino por una llamativa coincidencia estética en el césped. Futbolistas distintas selecciones, incluyendo la Argentina, saltaron a la cancha compartiendo un mismo detalle: sus botines son de color rosa.

La Selección Argentina luciendo botines rosas

Lejos de ser una moda espontánea de los planteles, la explicación detrás de este fenómeno responde a una agresiva y coordinada estrategia de marketing de los gigantes de la industria. Firmas de la talla de Nike, Adidas, Puma, New Balance y Skechers lanzaron colecciones en tonos fucsia y magenta para copar el mayor escaparate del planeta.

Confianza y contraste visual en la cancha

"Lo que escuchamos constantemente de los jugadores es que los colores vibrantes les transmiten confianza", reveló Odinga Nimako, miembro del equipo global de desarrollo de Nike, a The Athletic. Según el especialista, el rosa es uno de los tonos que mejor potencia esa sensación de seguridad en una cita de máxima presión.

Harry Kane también usó los tonos en cuestión

Más allá de la psicología, existe un motivo netamente científico y visual que fundamenta la elección de este calzado. Diversos estudios de desarrollo demostraron que el rosa genera un contraste netamente superior sobre el verde del pasto, superando a los colores tradicionales.

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El Marketing por sobre todo

Esta visibilidad extrema resulta clave en la era del consumo digital, donde el fútbol se mira a través de pantallas de celulares y videos cortos de redes sociales. Así, un botín fácilmente identificable se transforma de inmediato en un potente elemento de marketing viral para las marcas de indumentaria.

Argelia, rival de Argentina en el debut, en sintonía

El impacto es total porque ninguna de las 48 selecciones participantes viste de rosa en sus uniformes principales, haciendo que el calzado resalte aún más en cada jugada.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, excepciones a la regla

Si bien tanto la Selección Argentina como la de Portugal tuvieron una ola de botines rosas, Lionel Andrés Messi y Cristiano Ronaldo lucieron sus propios modelos personalizados. El capitán argentino se mostró con calzado blanco y celeste, mientras que Ronaldo lo hizo con base dorada.

Messi, diferenciado del resto

NZ