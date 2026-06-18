Tori Penso y el penal de la discordia del Mundial 2026: ¿Acierto arbitral en el empate entre República Checa y Sudáfrica?

El estadio de Atlanta fue testigo de un momento que trasciende el resultado futbolístico durante el encuentro entre República Checa y Sudáfrica. La árbitra estadounidense Tori Penso no solo tuvo a su cargo la responsabilidad de impartir justicia en un partido clave del Mundial 2026, sino que también reafirmó su posición como una de las figuras más capacitadas y respetadas del arbitraje internacional contemporáneo.

Su presencia en el campo no fue un hecho casual, sino la culminación de un proceso de años de carrera donde su autoridad y criterio técnico la han posicionado como una pionera en el fútbol de élite, convirtiéndose en el centro de atención al enfrentar un cierre de partido tan ajustado y cargado de tensión.

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Análisis del arbitraje: ¿Bien cobrado el penal?

El encuentro tuvo un momento de máxima tensión en el minuto 81, cuando una acción defensiva dentro del área checa fue sancionada como penal tras una mano. La jueza principal, Tori Penso, tras una revisión técnica y la confirmación del VAR, sancionó la pena máxima que posteriormente Teboho Mokoena transformaría en el empate definitivo para Sudáfrica.

Desde el punto de vista reglamentario, la intervención de Penso fue respaldada por la tecnología. La decisión de cobrar la mano, que resultó determinante para el desenlace del marcador, fue confirmada por el equipo de videoarbitraje, validando el criterio de la árbitra en un momento crítico del partido. A lo largo de los 90 minutos, Penso mantuvo un control fluido del juego, apoyada en el campo por las asistentes Brooke Mayo y Kathryn Nesbitt, completando un trío arbitral histórico para el torneo.

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Una carrera forjada en la perseverancia

A sus 39 años, Tori Penso no es una improvisada. Su camino hacia el Mundial 2026 comenzó a los 14 años, cuando empezó a arbitrar partidos de manera informal para ganar un dinero extra en sus tiempos libres. A pesar de haber desarrollado una carrera profesional paralela en marketing —trabajando para empresas como Coca-Cola y Red Bull—, su vocación por el arbitraje terminó imponiéndose.

Penso forma parte del cuerpo de árbitros internacionales de la FIFA desde 2021. Su currículum incluye hitos de gran relevancia, como haber dirigido la final del Mundial femenino de 2023 entre España e Inglaterra, y haber sido la única mujer designada para el Mundial de Clubes 2025. Su paso por la MLS, donde suma más de 60 partidos dirigidos, la consolidó como una de las figuras más respetadas y experimentadas de la Concacaf.

¿Por qué fue elegida para el Mundial 2026?

La designación de Penso para esta cita mundialista responde a una trayectoria marcada por la excelencia técnica y la confianza depositada por la FIFA. Como una de las dos únicas mujeres seleccionadas entre los 52 árbitros convocados para este Mundial, su presencia no es solo un gesto simbólico, sino el resultado de años de formación y actuaciones sólidas en las ligas más exigentes.

La FIFA buscaba en esta edición apostar por oficiales que garanticen solvencia en los escenarios de mayor presión. Al ser local en Estados Unidos y contar con una experiencia probada en finales internacionales de alto perfil, Penso se convirtió en la opción natural para este Grupo A. Su actuación en Atlanta no solo pone a prueba su capacidad, sino que continúa el camino iniciado por la francesa Stéphanie Frappart en 2022, reafirmando el papel de la mujer en los máximos niveles del fútbol masculino internacional.

BP