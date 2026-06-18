República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 por la segunda fecha del Mundial 2026

En el imponente Atlanta Stadium, República Checa y Sudáfrica empataron 1-1 por el Grupo A del Mundial 2026. Ambos venían de perder en la primera fecha y ahora al repartir puntos, lograron sumar su primer unidad.

República Checa se puso en ventaja rápidamente

La República Checa salió al campo de juego con una intención ofensiva clara desde el pitido inicial. Apenas al primer minuto, Patrik Schick avisó con un peligroso cabezazo que pasó rozando el poste derecho tras un centro preciso de Ladislav Krejcí.

La presión sostenida dio sus frutos rápidamente. Tras un aviso previo de Michal Sadílek a los 5 minutos, el propio volante encontró su revancha personal al minuto 6: aprovechó una asistencia de Alexandr Sojka para definir con un remate de zurda al centro del arco, estableciendo el 1-0 parcial que le dio tranquilidad al conjunto europeo.

Por su parte, el equipo sudafricano no se dejó amedrentar por el gol en contra y buscó equiparar las acciones mediante disparos de media distancia. A los 12 minutos, Oswin Appollis probó desde fuera del área, aunque su remate fue bloqueado por la defensa. Poco después, Aubrey Modiba intentó una arriesgada ejecución desde más de 30 metros, pero el balón se marchó alto.

Hacia el final de la primera mitad, Sudáfrica intensificó su búsqueda, incluyendo un cabezazo de Iqraam Rayners que nuevamente fue rechazado por la zaga checa. A pesar de los intentos, el conjunto sudafricano careció de la puntería necesaria para igualar el marcador antes del descanso.

En los minutos finales, el juego se volvió algo más errático. República Checa tuvo una oportunidad de ampliar la ventaja mediante un tiro libre de Adam Hlozek (41'), que se marchó por encima del arco. Finalmente, Teboho Mokoena cerró las acciones del primer tiempo con un disparo lejano para Sudáfrica que también se perdió por encima del larguero.

República Checa y Sudáfrica igualaron en un final electrizante

El segundo tiempo comenzó con una República Checa volcada al ataque, decidida a liquidar el encuentro. En los primeros instantes, Vladimír Darida y Lukás Cerv pusieron a prueba la resistencia sudafricana con constantes aproximaciones, mientras que Patrik Schick estuvo cerca de ampliar la diferencia con un cabezazo peligroso. La insistencia checa continuó a través de Ladislav Krejcí y Michal Sadílek, quienes generaron situaciones claras que rozaron el larguero o fueron bloqueadas por una defensa sudafricana que se mantuvo firme bajo presión.

Con el correr de los minutos, el equipo sudafricano comenzó a ganar terreno. Mbekezeli Mbokazi y Thapelo Maseko empezaron a encontrar espacios para rematar de media distancia, obligando a los checos a retrasar sus líneas. Fue en el minuto 81 cuando el partido cambió drásticamente: una mano de Pavel Sulc dentro del área fue sancionada como penalti. Teboho Mokoena se hizo cargo de la ejecución y, con un remate preciso ajustado al palo izquierdo, selló el empate 1-1 en el minuto 83.

Los últimos minutos fueron de infarto. Sudáfrica, animada por la igualdad, buscó la victoria con remates de Relebohile Mofokeng y Evidence Makgopa, obligando a acciones defensivas desesperadas. Por su parte, la República Checa respondió con un cabezazo de Jaroslav Zeleny y un disparo final de Lukás Provod que pasó muy cerca del palo derecho. A pesar de los intentos desesperados de ambos bandos en el tiempo adicionado, el marcador no se movió más, sellando una repartición de puntos justa por la entrega mostrada por ambos conjuntos.

República Checa vs. Sudáfrica: las formaciones

República Checa: Kovar; Chaloupek, Hranác, Krejci; Coufal, Soucek, Sojka, Zelený; Provod, Sulc; Schik.

Sudáfrica: Williams; Mudau, Okon, Sibisi, Mbozaki, Modiba; Mokoena, Mbatha, Adams; Rayners, Foster.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ