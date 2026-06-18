Canadá - Qatar: hat-trick de Jonathan David para un histórico 6-0 en la Copa Mundial 2026

La segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Grupo B terminó con todo. Canadá arrolló Qatar con un categórico 6-0 en Vancouver y consiguió el primer triunfo de toda su historia en una Copa del Mundo.

Con estos tres puntos de oro sumados en la segunda jornada del Grupo B, el elenco norteamericano dejó atrás las estadísticas de la pasada fecha y quedó a tan solo un paso de clasificarse de manera histórica a los 16avos de final.

La contracara absoluta fue el vigente campeón de Asia, que se vio totalmente desbordado en todas sus líneas y terminó el compromiso con nueve futbolistas en cancha debido a las expulsiones por tarjeta roja directa de Homam Ahmed y Assim Madibo.

Show y monólogo de Canadá en el primer tiempo

Canadá brindó un monólogo absoluto ante sus hinchas y se marchó al descanso goleando por 3-0 a Qatar. Los norteamericanos no dejaron respirar a un pobre combinado qatarí que estuvo perdido durante los primeros 45 minutos.

El vendaval norteamericano comenzó a materializarse a los 16 minutos, cuando Cyle Larin frotó la lámpara para abrir el marcador. Lejos de replegarse, el elenco canadiense estiró la diferencia a los 28 minutos de la mano de su gran figura, Jonathan David, quien sobre el cierre de la primera etapa selló su doblete.

Varios rebotes y un poco de fortuna ayudaron a Cyle Larin: 1-0 ante Qatar

Jonathan David anotó un golazo de volea: 2-0 ante Qatar

David estampó su doblete: 3-0 ante Qatar

Qatar no reaccionó y Canadá le terminó dando un cachetazo en el segundo tiempo

El complemento en Vancouver no aflojó en intensidad. Con el marcador 3-0 a favor, Canadá fue a por más, pero uno de sus futbolistas sufrió una durísima lesión. Ismaël Koné terminó con una grave lesión y tuvo que abandonar el campo de juego en camilla para dejarle su lugar a Nathan Saliba, quien luego marcó el cuarto.

Saliba se hizo cargo de un tiro libre y, con una gran ejecución, la mandó a guardar para estampar el 4-0. Sobre los últimos minutos, el defensor qatarí El-Amin intentó despejar la pelota y la terminó empujando para el 5-0. Jonathan David cerró la intensa goleada con su hat-trick y el 6-0 definitivo.

La terrible lesión que sufrió el canadiense Ismael Kone

Hermoso tiro libre de Nathan Saliba: 4-0 ante Qatar

El-Amin intentó despejar y terminó empujando la pelota para el gol: 5-0 ante Qatar

Jonathan David selló su hat-trick: 6-0 ante Qatar

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