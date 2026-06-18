La Copa Mundial de la FIFA 2026 sumó otra historia increíble este jueves en Los Angeles, Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina en un partido que estuvo 0-0 hasta el minuto 29 de la segunda mitad. La Nati sacó ventaja decisiva en el Grupo B, y aunque su clasificación no está confirmada matemáticamente, será solo cuestión de tiempo.

Suiza vs Bosnia en el Mundial 2026

​Suiza se mostró superior pero sin contundencia en la definición

El partido se jugó al ritmo de Suiza, al menos en la propuesta. La Nati buscó dominar las acciones con juego asociado, pero tuvo dificultades para ser profundo y regular. Bosnia, parado en la idea de sumar, se cerró bien atrás y obligó a que su rival busque con remates largos. Remo Freuler y Dan Ndoye tuvieron las más claras de la primera mitad, con tiros desviados.

Suiza vs Bosnia en el Mundial 2026

La increíble pirueta de Dan Ndoye que ya recorre el mundo

Ya en el complemento llegaría la chance más clara del partido, protagonizada por Dan Ndoye. El delantero de Nottingham Forest inventó una tremenda pirueta en el área que fue salvada por magistral reacción del arquero Nicola Vaslij. Si bien la acción no terminó en gol, el virtuosismo de la maniobra tardó poco en inundar las redes sociales.

Johan Manzambi encabezó la increíble goleada de Suiza sobre Bosnia

La tónica del partido cambió por completo en el minuto 29 de la segunda mitad, cuando Johan Manzambi capturando el rebote en plena área bosnia para consumar el 1-0 parcial. Ese gol dio inicio a la locura, seguida por la roja a Muherovic por fuerte infracción de último recurso sobre Embolo. Bosnia se quedó con diez y Suiza no lo perdonó, consumando el 3-0 con tantos de Rubén Vargas y el propio Manzambi, delantero del Friburgo alemán.

Bosnia hizo su aporte al increíble cierre con el descuento a cargo de Ermin Mahmic. Y hubo una emoción más, la del penal que Granit Xhaka, embelma suizo, marcó para el 4-1 que sí fue final. Suiza ganó un duelo que lo deja virtualmente en 16avos de final, de cara a su cierre de grupo con Canadá. Bosnia, complicado, definirá su suerte con Qatar.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina: Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ