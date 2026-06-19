México - Corea del Sur: Luis Romo anotó el 1-0 y selló la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026

La segunda fecha de la Copa Mundial de la FIFA 2026 trajo consigo al primer clasificado a los 16avos de final. México derrotó 1-0 a República de Corea con un gol de Luis Romo en Guadalajara y se convirtió en la primera selección de todo el certamen en clasificarse a la siguiente instancia.

Con estos tres puntos de oro, el elenco mexicano llegó a las seis unidades y se aseguró el liderazgo absoluto de su Grupo A ante una verdadera marea verde que hizo vibrar el Estadio Guadalajara.

La contracara absoluta fue el arquero asiático Kim Seung - gyu, quien venía teniendo una actuación destacada pero protagonizó un insólito blooper en el arranque del complemento que le terminó costando el partido a su equipo.

Un primer tiempo sin emociones en Guadalajara

El primer tiempo en Guadalajara se cerró con un intenso empate 0-0 que reflejó la paridad entre ambos seleccionados. México comenzó mejor, pero Corea del Sur dominó la posesión de pelota durante los últimos minutos, arrinconando a los locales durante gran parte de la primera mitad.

México asumió el protagonismo inicial empujado por su gente y merodeó el área rival, teniendo la chance más clara del partido en los pies de Julián Quiñones. Por su parte, Corea apeló a un juego físico desde el arranque —que le costó una rápida amarilla a Lee Kangin— y logró emparejar el trámite sobre el final de la etapa, inquietando con algunos contragolpes letales.

Segundo tiempo: México ganó gracias a un insólito blooper

El segundo tiempo en el Estadio Guadalajara trajo las emociones que faltaron en la primera mitad y rompió la paridad en favor del conjunto local. Luego de irse abucheados al vestuario por la falta de efectividad, el Tri saltó al campo de juego con otra determinación y no tardó en golpear de la mano de Luis Romo, quien marcó el 1-0 definitivo.

El gol fue un verdadero regalo del arquero coreano Kim Seung-gyu: al momento de agarrar una pelota que no presentaba dificultades, la misma se le resbaló de las manos y el propio mexicano solo tuvo que empujarla para decretar el tanto definitivo.

Con la ventaja a su favor, México replegó líneas con inteligencia y apostó al contragolpe. En los minutos finales, la desesperación se apoderó de los asiáticos, que cayeron repetidamente en posiciones adelantadas y apenas lograron inquietar.

Estadísticas y Minuto a Minuto

La previa del partido entre México y Corea del Sur

Javier Aguirre

El conjunto comandado por Javier Aguirre llega con el ánimo por las nubes luego de vencer 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Sin embargo, el "Vasco" tendrá que meter mano en el equipo de forma obligada debido a la expulsión del defensor central César Montes, una baja sensible para custodiar el arco azteca.

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Por su parte los Tigres, dirigidos por Hong Myung-bo, también llegan animados tras el trabajado triunfo por 2-1 frente a República Checa. Con tres puntos en el bolsillo para cada uno, el duelo en Jalisco se transformó en una verdadera final anticipada para sellar el boleto a la próxima instancia.

¿Qué necesitan México y Corea del Sur para clasificarse a los 16avos de final?

La matemática para este compromiso es sumamente directa gracias a los resultados de la primera jornada. El que logre quedarse con la victoria asegurará automáticamente su clasificación a los 16avos de final, sin importar lo que suceda en el cierre del grupo.

Hong Myung-bo

En caso de que terminen empatados, ambos quedarán con 4 unidades en la tabla de posiciones y mantendrán las dos primeras ubicaciones. De darse este escenario, tanto los mexicanos como los surcoreanos estirarán la definición de los pases a la última fecha, donde definirán su suerte ante checos y sudafricanos respectivamente.

México apoya su ilusión en la jerarquía de Raúl Jiménez: la importancia de ser primero

En el dueño de casa, el gran momento del delantero Julián Quiñones y la experiencia internacional de Raúl Jiménez aparecen como las principales cartas de ataque. A ellos se sumará el liderazgo de Edson Álvarez, quien posiblemente deba retroceder a la zaga central para suplantar al suspendido Montes.

Raúl Jiménez

Raúl Jiménez asumió el protagonismo convirtiendo un gol en el primer partido, y desatando la ilusión local. México tiene la presión extra de buscar clasificar primero del grupo para que el camino le de la chance de disputar 16avos, y un eventual choque de octavos, en condición de local, sin salir del país.

Con Son Heung-min como bandera, Corea del Sur tuvo la presencia de drones en su entrenamiento

La escuadra surcoreana deposita todas sus esperanzas en la jerarquía de su máximo emblema, Son Heung-min, ya sin el desequilibrio de otros tiempos, pero con máxima experiencia en torneos de elite. Además, los Tigres de Oriente se apoya en la solidez defensiva que aporta el central del Bayern Múnich, Kim Min-jae, y la notable creatividad del volante Lee Kang-in.

Son Heung-min

Su entrenador, Hong Myung-bo, reconoció la presencia de drones durante el entrenamiento del miércoles. El DT minimizó lo ocurrido, aunque lo calificó de "lamentable".

NZ