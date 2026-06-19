México vs Corea del Sur: el increíble blooper de Kim Seung-gyu en el Mundial 2026

El fútbol suele definirse por genialidades, pero a veces, un blooper es capaz de cambiar el destino de todo. Eso fue exactamente lo que pasó en Guadalajara. En un cruce que prometía chispazos entre los dos líderes del Grupo A, México terminó festejando un triunfo 1-0 sobre Corea del Sur gracias a un regalo inesperado que convierte al combinado azteca en el primer clasificado a los 16avos del Mundial 2026.

Ambos seleccionados llegaban dulces tras haber sumado de a tres en el debut, sabiendo que una victoria en esta segunda jornada significaba abrochar el boleto dorado de manera matemática. Sin embargo, nadie se esperaba que el arquero coreano iba a cederle el triunfo a los mexicanos.

México vs Corea del Sur: Luis Romo anotó el 1-0 y selló la clasificación a 16avos de final del Mundial 2026

El insólito blooper de Kim Seung-gyu y la avivada de Luis Romo

Nadie imaginaba que el marcador se rompería de una forma tan insólita apenas arrancado el complemento. A los 4 minutos, Julián Quiñones trepó por la banda izquierda y ensayó un centro bombeado, alto y sin aparente peligro que cayó en el corazón del área chica.

El arquero asiático Kim Seung-gyu calculó bien el viaje de la pelota, saltó con los brazos firmes y logró embolsar el balón en el aire sobre el punto penal. El peligro parecía totalmente disipado, pero en el camino de descenso ocurrió la catástrofe coreana: al chocar con uno de sus compañeros, la misma se le escapó de las manos.

Mientras los defensores coreanos se quedaban paralizados pidiendo una falta inexistente, Luis Romo fue el más vivo. El mediocampista mexicano leyó la jugada antes que nadie, fue a buscar el rebote y, con una frialdad total, metió un derechazo seco de primera para estampar el 1-0 definitivo.

Gracias a la avivada y a un blooper que entrará en la historia de las Copas del Mundo, el Tri ya mira a todos desde arriba y espera rival en la próxima ronda.

FMZ