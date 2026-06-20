Paraguay vs Turquía: la Albirroja ganó 1-0 con gol de Galarza Fonda y respira en el Mundial 2026

La acción del sábado comenzó con un partidazo sumamente intenso por el Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con un solitario gol de Matías Galarza Fonda, Paraguay derrotó 1-0 a Turquía y logró un respiro necesario.

Tras haber tropezado de manera categórica ante los estadounidenses, los paraguayos consiguieron tres puntos vitales y sueñan con una clasificación que irán a buscar la próxima semana ante Australia.

Turquía, por su parte, quedó totalmente eliminado de la Copa Mundial 2026.

Paraguay golpeó de entrada, pero sufrió una expulsión insólita antes del descanso

Con un golazo tempranero de Matías Galarza, la Albirroja se impuso por 1-0 ante Turquía en San Francisco, aunque se fue al complemento con diez hombres por la tarjeta roja directa que recibió Miguel Almirón.

Apenas se acomodaban las piezas en el campo de juego, cuando al minuto de juego, Matías Galarza Fonda sorprendió a la defensa turca y marcó un golazo para decretar el 1-0 a favor de Paraguay. La ventaja tempranera le permitió a la Albirroja replegarse y defender.

Cuando el primer tiempo parecía cerrarse con total tranquilidad para el elenco sudamericano, llegó la jugada que cambió los planes de Alfaro de cara al complemento. A los 47 minutos, Miguel Almirón vio la tarjeta roja directa de forma insólita tras cometer una acción antideportiva al taparse la boca, una nueva regla que el juez consideró intolerable y que dejó atónito a todo el banco paraguayo.

Con este panorama, Paraguay se marchó al descanso con la satisfacción de mantener la diferencia en el marcador gracias al festejo de Galarza, pero con la enorme preocupación de tener que aguantar toda la segunda etapa con un jugador menos.

Los paraguayos aguantaron con diez y consiguieron un triunfo vital

El equipo de Gustavo Alfaro se jugó la vida en San Francisco. Con un jugador menos desde el cierre de la primera mitad por la expulsión de Almirón, la Albirroja se replegó y sostuvo el 1-0 ante el asedio turco.

El segundo tiempo en el estadio Bahía de San Francisco se transformó, como era de esperarse, en un monólogo de Turquía. Obligado por la necesidad y con superioridad numérica tras la insólita expulsión de Miguel Almirón por la "ley Prestianni", el conjunto dirigido por Vincenzo Montella salió decidido a llevarse por delante a Paraguay.

Los turcos lo intentaron durante todo el segundo tiempo, pero los paraguayos resistieron con su vida. Con el cuchillo entre los dientes y Matías Galarza batallando en soledad arriba, Paraguay aguantó la diferencia a base de puro corazón defensivo y consiguió tres puntos que lo acercan al sueño de los 16avos de final del Mundial 2026.

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