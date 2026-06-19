El anfitrión Estados Unidos venció 2-0 a Australia y quedó virtualmente clasificado a 16avos de final desde el Grupo D. El equipo de Mauricio Pochettino desfiló en el Estadio de Seattle y abrió su camino hacia las instancias de eliminación directa en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estados Unidos volvió a abrir el partido con un gol en contra

Estados Unidos había mostrado momentos de marcadísima superioridad en su debut ante Paraguay, partido que ganó por goleada y que abrió gracias al autogol de Bobadilla. En esta oportunidad ocurrió lo mismo, Folarín Balogun atacó por izquierda y su centro al corazón del área encontró a Cameron Burgess impactando directamente contra propia puerta.

Alex Freeman, joven promesa estadounidense, estampó el segundo

Australia se cayó en desventaja, le faltó el vértigo que había mostrado ante Turquía. Estados Unidos siguió buscando más y lo encontró antes del descanso con el cabezazo goleador de Alex Freeman. La acción fue revisada a instancias del VAR, que terminó ratificando la posición habilitada del defensor.

Primer gol Mundialista para Alex Freeman, joven talento de 21 años que ya llegó a Europa, y jugó sus primeros partidos con el Villarreal de España.

Estados Unidos dominó el partido sin contratiempos: Paraguay ganó margen

Sin complicaciones cerró el partido Estados Unidos, que espera la certeza matemática de su clasificación. El equipo de Pochettino podría ser tercero de grupo en el peor escenario, pero resulta imposible pensar que no entre los ochos mejores.

Posiciones del Mundial 2026: criterio de desempate, mejores terceros y goleadores

Australia perdió y ahora deberá esperar lo que haga Paraguay, que en caso de lograr derrotar a Turquía se jugará un verdadero mano a mano por la clasificación ante los Socceroos.

Estados Unidos vs. Australia: Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ