Brasil vs Haití: la Verdeamarela goleó 3-0 y se recuperó en el Mundial 2026

Este viernes, Brasil no sufrió sorpresas y logró su cometido. Por la segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026, los brasileros golearon 3-0 a una pobre Haití que nada pudo hacer ante el doblete de Matheus Cunha y la jerarquía de Vinícius Junior.

El combinado brasilero arrastraba una pesada mochila tras empatar en su debut, pero en esta jornada revalidó su chapa de candidato, se floreó y logró tres puntos vitales para ser los nuevos líderes de su zona.

Con este resultado, la Verdeamarela está a un paso de ratificar su clasificación a los 16avos de final: deberá obtener un buen resultado en la última fecha ante Escocia.

Monólogo de Brasil en el primer tiempo

Brasil se floreó en los primeros 45 minutos. Los brasileros salieron decididos a comerse la cancha y justificó el cómodo resultado gracias a una presión asfixiante, el desequilibrio constante de Vinicius Júnior y el oportunismo goleador de Matheus Cunha.

La Canarinha acorraló a un conjunto haitiano que resistió como pudo. La primera gran emoción llegó a los 23 minutos: luego de una clara pérdida en la salida caribeña, Vinicius sacó un violento remate que el arquero Jhony Placide no pudo retener; tras el rebote, Hannes Delcroix intentó despejar pero la pelota rebotó en Matheus Cunha y se metió para el 1-0.

Con el marcador abierto, Brasil aprovechó el desconcierto de la defensa rival para estirar la diferencia rápidamente. A los 35 minutos, una nueva recuperación terminó en una habilitación perfecta de Vinicius para el pique diagonal de Cunha, quien enganchó por izquierda y sacó un remate alto al primer palo para estampar un merecido 2-0.

Ya sobre el tiempo adicionado del primer tiempo, Lucas Paquetá le cedió una excelente pelota a Vinícius, quien abrió su pierna derecha y estampó el 3-0 ante una pobre Haití que nada pudo hacer.

Brasil reguló cargas en el complemento y cuidó la ventaja

El segundo tiempo en Filadelfia mostró una versión mucho más conservadora de Brasil. Con la tranquilidad del resultado, la Verdeamarela bajó la intensidad y contuvo los tibios avances caribeños a minutos del final.

Haití se animó un poco más y probó los reflejos de Alisson Becker con remates del propio Simon y de Isidor. A pesar de los intentos aislados de Haití, que refrescó el ataque con Derrick Etienne, la zaga central liderada por Marquinhos y Gabriel Magalhães se mostró sumamente sólida para despejar cada remate.

Casemiro, firme en el círculo central, se encargó de recibir las últimas faltas del encuentro para enfriar el ritmo del juego. Brasil abrochó una victoria vital en el Grupo C para acomodarse definitivamente en la pelea grande del Mundial.

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