Luego del auspicioso debut con goleada ante Argelia, la Selección Argentina volvió a entrenarse con la mente puesta en el trascendental choque de este lunes ante Austria en Dallas, correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La jornada estuvo cargada de novedades médicas, certezas y, como de costumbre, todas las miradas posadas sobre Lionel Messi.

La gran noticia de la tarde para Lionel Scaloni fue la presencia de Nicolás Tagliafico, quien por primera vez desde su llegada en suelo norteamericano logró entrenarse a la par de sus compañeros. El lateral izquierdo dejó atrás una lesión muscular sufrida en el amistoso previo frente a Honduras en Texas, molestia que lo marginó del estreno oficial frente a los africanos, y se perfila como una variante de peso.

Por su parte, la única ausencia en el campo de juego fue la de Gonzalo Montiel. El lateral derecho, cuya salida en el entretiempo ante Argelia ya estaba programada de antemano, no trabajó sobre el césped y encendió las alarmas. Sin embargo, no padece ninguna lesión: el cuerpo técnico optó por preservarlo en el gimnasio para bajar las cargas físicas.

El foco en Messi y las piezas que evalúa Scaloni

El búnker argentino estuvo rodeado de una enorme atención mediática, potenciada además por los recientes rumores sobre el estado de salud de Jorge Messi, que obligaron a la familia del astro a emitir un comunicado aclaratorio. Lejos de mostrarse afectado, a Lionel Messi se lo vio sumamente contento, distendido y disfrutando de la práctica.

Rodeado por sus compañeros habituales como Rodrigo De Paul, Cristian Romero y Lisandro Martínez, el 10 participó activamente de los trabajos con y sin pelota, y regaló risas para las cámaras.

En lo estrictamente futbolístico, el cuerpo técnico empieza a cranear el once que saltará a la cancha en Dallas. Si bien Scaloni planea mantener la base que viene de rendir en un alto nivel, con Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Valentín Medina, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul y Thiago Almada, en el horizonte asoman algunas dudas.

Una de las principales incógnitas se sostiene en la delantera, donde la histórica pulseada entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez se mantiene abierta para acompañar a Messi. Asimismo, Leandro Paredes pica en punta para sumar minutos de gran valor.

FMZ