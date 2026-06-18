La furia de los mexicanos y españoles contra Messi: lo acusan de jugar "con fueros" tras su show ante Argelia

La actuación de Lionel Messi en la goleada de la Selección Argentina ante Argelia en el Mundial 2026 fue, desde lo estadístico, perfecta: tres goles y una conducción magistral hacia la victoria. Sin embargo, lo que debió ser una jornada de celebración absoluta se transformó en el centro de una tormenta mediática internacional.

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Durante la primera mitad del encuentro, una infracción del capitán argentino sobre Aïssa Mandi encendió las alarmas. Pese a la dureza de la acción, el árbitro polaco Szymon Marciniak decidió no mostrar la tarjeta roja, una resolución que no pasó desapercibida para los analistas deportivos más influyentes de habla hispana.

El duro mensaje desde México: "¿Juega con fueros?"

En suelo mexicano, las voces fueron contundentes al señalar un supuesto trato preferencial hacia el ’10’ argentino. Raoul Ortiz fue uno de los más incisivos, instalando la idea de que existen futbolistas intocables dentro del campo de juego.

"No es su culpa que no lo hayan expulsado, pero era tarjeta roja. Era tarjeta roja y juego brusco grave. Se la merecía; entonces hay fuero y hay jugadores que pueden hacer lo que quieran", disparó Ortiz, cuestionando la nula intervención del VAR. En sintonía, Alex Blanco coincidió en que cualquier otro jugador habría terminado en los vestuarios tras una falta de similares características.

Por su parte, desde los estudios de ESPN México, la crítica no perdió intensidad. El experimentado José Ramón Fernández calificó la jugada como de "expulsión directa", mientras que Ricardo “Tuca” Ferretti fue tajante: "Era roja directa, una jugada violenta de Messi".

La furia desde España: El eco de "El Chiringuito"

El debate también cruzó el Atlántico. En España, el programa El Chiringuito retomó su línea crítica habitual respecto a las decisiones arbitrales que involucran a Messi. José Luis Sánchez y Edu Aguirre lideraron la ofensiva mediática, sosteniendo que la disparidad de criterios es evidente cuando se trata del capitán de la Selección Argentina.

Para los panelistas españoles, la justicia arbitral falló en contra del reglamento al permitir que Messi permaneciera en el campo tras el incidente, alimentando la narrativa de que el astro argentino goza de una protección especial por parte de los jueces internacionales.

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El partido continúa fuera de la cancha

Mientras las redes sociales y los programas de televisión mantienen el fuego cruzado sobre la labor de Marciniak y el VAR, la realidad es que Messi completó los 90 minutos de juego y se llevó el balón a casa tras su triplete.

Más allá de las explicaciones arbitrales, la polémica parece haber llegado para quedarse. Con la Selección Argentina avanzando a paso firme en el Mundial 2026, el debate sobre el criterio aplicado al ’10’ promete ser un tema recurrente durante el resto de la competición. ¿Es un trato preferencial o una mala decisión puntual? La discusión apenas comienza.

BP