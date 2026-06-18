El plantel profesional de Boca Juniors comienza la pretemporada con Rodolfo Arruabarrena como director técnico. El Xeneize regresó a los entrenamientos para dar inicio formal a los preparativos para el segundo semestre del año, con Torneo Clausura, Copa Sudamericana y Copa Argentina como objetivos.

Arruabarrena está de vuelta en Boca Juniors

La actividad comenzó con estudios médicos de rutina y primeros movimientos en el gimnasio, marcando un punto de inicio para trabajos a doble turno durante jueves, viernes y sábado. El plantel quedará concentrado en Ezeiza durante estos días y también se prevé un entrenamiento para el domingo por la mañana.

Edinson Cavani se va de Boca: rescindirá su contrato

Arruabarrena pasó la escoba en Boca: ausentes y quiénes no serán tenidos en cuenta

Las prácticas en Boca Predio comenzaron sin Edinson Cavani, quien rescindirá su contrato con el club, ni tampoco Ander Herrera, que también se marcha del club. El mediocampista español sí estuvo presente en el lugar, pero solo para saludar a sus compañeros y confirmar ante la prensa su salida del club.

En cuanto a los borrados, Vasco Arruabarrena tomó la decisión de no tener en cuenta a cuatro futbolistas: Juan Barinaga, Marcelo Weigandt, Agustín Martegani y Lucas Janson, quienes deberán resolver su salida de la institución.

Mercado de pases de Boca: quiénes son los primeros apuntados

Tras la confirmación de Arruabarrena, comenzaron a aparecer los primeros nombres en el radar del entrenador para reforzar al equipo. Boca ofertó por Sebastián Villa, aunque la negativa de Independiente Rivadavia podría dar por concluidas las negociaciones.

Sebastián Villa

También está en el radar Alan Lescano, talentoso volante de Argentinos Juniors que ya estuvo en la consideración del club, y también de River Plate. Boca inició contactos y prepara una oferta cercana a los cinco millones de dólares.

Esequiel Barco, un ex River ofrecido a Boca

Otro nombre que asoma, con menor fuerza, es el de Ezequiel Barco, el ex futbolista surgido de Independiente que juega en el Spartak de Moscú. El extremo habría sido ofrecido a Boca tras disputar tres temporadas con la camiseta de River Plate, entre 2022 y 2024.

NZ