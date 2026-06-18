El rol de Celia, la madre de Lionel Messi, en medio del delicado cuadro de salud de Jorge

Jugar un Mundial nunca es tarea sencilla, pero para Lionel Messi, esta edición 2026 ha estado marcada por una carga emocional sin precedentes. Las lágrimas del capitán argentino, visibles en sus últimas presentaciones, no han sido solo producto de la presión deportiva, sino el reflejo de la angustia familiar por la salud de su padre, Jorge.

En este complejo escenario, el papel de Celia Cuccittini ha sido fundamental. Según allegados al entorno, la madre del astro se ha convertido en el pilar incondicional que sostiene a la familia desde Argentina.

La verdad sobre la salud del padre de Lionel Messi: la familia emitió un comunicado

Celia permanece al pie del cañón acompañando a Jorge en su tratamiento médico, asumiendo la responsabilidad de mantener el equilibrio emocional en el hogar mientras lidia con la lógica preocupación que genera la situación. La comunicación es constante: Celia mantiene llamados permanentes con Lionel, intentando que el capitán pueda estar al tanto de las novedades sin que el peso de la realidad familiar afecte su desempeño en la concentración argentina en Estados Unidos.

Lionel Messi junto a sus padres Jorge y Celia

La familia Messi emitió un comunicado

El comunicado hace especial énfasis en el malestar de la familia ante el tratamiento mediático de la noticia. Con firmeza, el documento expresa: "Ante las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia quiere expresar su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

Paralelamente, se aclaró que cualquier información oficial solo será validada si proviene directamente de sus canales correspondientes: "La familia desea aclarar, además, que únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga de la propia familia y sus canales correspondientes no debe ser considerada válida ni veraz".

Luego, el escrito concluye con un pedido de mesura hacia los medios de comunicación y la opinión pública: "En momentos como éste, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable". Además, la familia agradeció las muestras de cariño y preocupación recibidas, solicitando que se preserve la intimidad durante este proceso, y adelantó que cualquier novedad relevante será comunicada oportunamente por los canales oficiales.

Quién es Jorge Messi, el histórico sostén de Lionel que hoy enciende las alarmas por su salud

¿Quién es Celia Cuccittini?

Aunque su nombre es reconocido mundialmente por ser la madre del mejor futbolista de la historia, Celia siempre ha cultivado un perfil bajo. Nacida en Rosario, trabajó durante años en un taller de fabricación de imanes para souvenirs, un oficio que compaginó con la crianza de sus cuatro hijos (Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol). Su vida ha estado marcada por la sencillez y el trabajo duro.

Lionel Messi y su mamá Celia Cuccittini

Celia es descrita por sus allegados como una mujer de carácter fuerte pero afectuosa, profundamente apegada a sus raíces rosarinas y a sus nietos. A pesar de haber tenido la posibilidad de instalarse permanentemente en Europa durante los años de esplendor de su hijo en Barcelona o París, ella eligió mantener su residencia en Rosario, cerca de su hogar de toda la vida. Hoy, en su rol de abuela y compañera de vida de Jorge, sigue siendo el centro de gravedad de una familia que, pese a la fama mundial, intenta conservar la normalidad y la unión por encima de cualquier adversidad.

BP