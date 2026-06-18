Rodolfo "Vasco" Arruabarrena" es el nuevo DT de Boca

La gran novela de nombres llegó a su fin. En pleno desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Boca hizo oficial este jueves el regreso de Rodolfo Vasco Arruabarrena como director técnico del primer equipo.

El acuerdo se venía cocinando bajo un absoluto hermetismo, pero la sintonía entre el entrenador y Juan Román Riquelme aceleró los plazos de la negociación. El ex lateral izquierdo, que ya supo defender la camiseta Xeneize tanto adentro como afuera de la cancha, selló un vínculo por los próximos 18 meses (hasta el 31 de diciembre de 2027), coincidiendo exactamente con la finalización del mandato de la actual gestión presidencial del club.

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Rodolfo Arruabarrena

A través de un comunicado emitido en sus canales oficiales, la institución de La Ribera detalló la conformación del grupo de trabajo que acompañará al flamante DT en este segundo ciclo en el club, a una década de su primera experiencia.

El cuerpo técnico estará integrado por Diego Markic y Juan Gobet como ayudantes de campo; Gustavo Roberti y Cristian Díaz a cargo de la preparación física; Cristian Muñoz como entrenador de arqueros y el egipcio Amr Mokhtar en el rol de analista de video.

La lupa sobre su primera etapa en el banco de Boca

Arruabarrena desembarca nuevamente en el fútbol argentino tras un extenso período dirigiendo en diversos clubes de Medio Oriente. En el recuerdo del hincha Xeneize permanece fresca su primera etapa como director técnico, la cual se extendió entre agosto de 2014 y febrero de 2016.

Durante aquellos 18 meses de gestión, el Vasco comandó al equipo en 75 compromisos oficiales, cosechando una notable efectividad producto de 47 triunfos, 13 empates y apenas 15 derrotas, con una interesante marca de 126 goles a favor y 60 en contra.

Además, sus vitrinas ostentan dos estrellas logradas en un inolvidable año 2015: el Campeonato de Primera División Julio Humberto Grondona y la Copa Argentina.

FMZ