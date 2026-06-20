Ecuador chocó contra un arquero de Curazao invencible y quedó con un pie afuera del Mundial 2026

La Selección de Ecuador sufrió un doloroso y sorpresivo tropiezo en el Mundial 2026 al igualar 0-0 frente a la humilde Curazao, en un encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo. El partido se disputó este sábado en territorio norteamericano, donde el combinado sudamericano dominó las acciones de principio a fin pero careció de efectividad en los metros finales para romper el cero.

Primer punto de la historia de Curazao

Alemania hizo los deberes y se metió en la próxima ronda: todos los clasificados a los 16avos del Mundial 2026

La gran explicación del resultado final estuvo bajo los tres palos del seleccionado de Concacaf. El arquero de Curazao completó una actuación de ribetes heroicos al atajar un total de 16 pelotas con destino de gol, convirtiéndose de manera inmediata en la figura excluyente de la jornada mundialista.

Ambos quedaron con un punto. Los caribeños deberán cerrar su participación en el Mundial ante Costa de Marfil, a no ser de que gane. Ecuador, por su parte, cayó ante los africanos y cerrará ante una clasificada Alemania. Hernán Galindez, arquero de Huracán y capitán de la Tri lo dejó claro: "No es imposible, hay que ir a ganarle a Alemania"

Se fue por su hija, volvió por un sueño: la increíble historia del DT de Curazao que con 78 años lloró de emoción tras perder 7-1

Cómo llega Ecuador

Ecuador, comandado por el director técnico argentino Sebastián Beccacece, no tuvo el debut soñado en esta Copa del Mundo. La Tri cayó por la mínima diferencia (1-0) ante Costa de Marfil en un encuentro sumamente físico. A pesar del golpe inicial, el bando ecuatoriano confía ciegamente en el poderío de su nueva y dorada generación de futbolistas.

Ecuador

Con jugadores de jerarquía internacional en las principales ligas europeas, el elenco de Beccacece sabe que tiene los argumentos futbolísticos necesarios. La capitanía y el despliegue del mediocampista Moisés Caicedo serán fundamentales para adueñarse de los hilos del partido, mientras que la solidez defensiva que aportan Willian Pacho y Piero Hincapié deberá estar fina para evitar cualquier sorpresa.

La principal preocupación en los entrenamientos previos pasó por la efectividad ofensiva; por ello, la experiencia del histórico goleador Enner Valencia junto al desequilibrio de Gonzalo Plata por las bandas resultarán determinantes para abrir el bloque defensivo rival.

Cómo llega Curazao

Lo de Curazao en este certamen ya es memorable por el simple hecho de su clasificación, erigiéndose como la nación geográficamente más pequeña en disputar la fase final de una cita mundialista. Sin embargo, el bautismo de fuego fue sumamente doloroso: vienen de sufrir una dura goleada por 7-1 ante la poderosa Alemania.

Curazao

A pesar de la abultada distancia en el marcador, el conjunto de la marea azul tuvo su momento de gloria al gritar su primer gol histórico en Copas del Mundo, un hito que conmovió hasta las lágrimas a su experimentado entrenador, Dick Advocaat.

Curazao buscará aferrarse al orden táctico, corregir las enormes falencias defensivas y explotar las capacidades individuales de sus mejores hombres. Bajo los tres palos se ubica su gran figura, el arquero Eloy Room. En la mitad de la cancha, la experiencia de Leandro Bacuna y la sociedad con su hermano Juninho Bacuna intentarán plantarle batalla al mediocampo sudamericano, mientras que en la delantera apostarán al desequilibrio de Tahith Chong.

Ecuador vs. Curazao: las posibles formaciones

Ecuador: Hernán Galíndez; Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié; John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Alan Minda; Enner Valencia, Gonzalo Plata.

Curazao: Eloy Room; Sherel Floranus, Riechedly Bazoer, Armando Obispo, Deveron Fonville; Livano Comenencia; Leandro Bacuna; Juninho Bacuna; Tahith Chong; Jürgen Locadia, Sontje Hansen.

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