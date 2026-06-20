Alemania le ganó 2-1 con Costa de Marfi, por la Copa Mundial de la FIFA 202: Franck Kessie y Deniz Undav fueron los goleadores.

Los germanos fueron superiores durante todo el encuentro, pero en una contra a la media hora de partido tras la pausa de rehidratación, los Elefantes pusieron el 1-0 en los pies de Kessié. Los minutos siguieron pasando y ninguno cambió su modo de juego. Los cambios fueron la clave, ya que lo Alemanes encontraron en el Undav, el delantero centro suplente la llave del gol: a falta de uno, puso los dos y en la última jugada del partido consiguió los tres puntos para ya pensar en 16avos.

Los africanos pudieron poner el segundo cuando el resultado ya estaba igualado. La contra fue su mejor amiga, y la velocidad de Nicolás Pepe le hizo ganar metros, pero el ex Arsenal llegando al área recortó para adentro y tras arrastrar las marcas, la cruzó para Simon Adingra, este quiso volver a enganchar, pero se la sacaron. La gran critica hacía el jugador es no definir de primera, porque escasearon las ocasiones y no liquidar a Alemania puede ser letal.

Ahora la selección europea deberá cerrar con Ecuador, mientras los africanos ante Curazao, lo que genera un panorama complicado para los ecuatorianos. En unas horas los americanos se miden por la segunda fecha, pero los del sur perdieron la primera jornada y cerrarán el grupo ante Alemania, por lo que complica las posibilidades de quedar segundo.

Cómo llega Alemania

Alemania viene de concretar un debut sencillamente inmejorable al aplastar por 7-1 a la humilde selección de Curazao. Más allá de un pequeño descuido donde los caribeños llegaron a empatar transitoriamente, la maquinaria alemana funcionó a la perfección y dejó en claro que es una de las máximas candidatas al título.

Alemania

El funcionamiento colectivo de los alemanes asusta. Conducidos por el talento diferencial de Florian Wirtz y Jamal Musiala, los alemanes combinan velocidad en transiciones cortas y una tremenda efectividad en el área rival. Kai Havertz, consolidado como la principal referencia de área, llega dulce tras anotar un doblete en el estreno.

Pese a la abultada goleada, el entrenador Julian Nagelsmann remarcó que deben pulir detalles defensivos. Frente a un rival de mayor calibre físico como los marfileños, la zaga central liderada por Antonio Rüdiger y Jonathan Tah no podrá dar el más mínimo margen de ventaja.

Cómo llega Costa de Marfil

Costa de Marfil llega a este trascendental partido con los ánimos por las nubes. En su primera presentación, consiguieron un triunfazo agónico por 1-0 frente a Ecuador gracias a la aparición goleadora de Amad Diallo, el desequilibrante extremo del Manchester United.

Costa de Marfil

El conjunto africano sabe que no corre como favorito en los papeles, pero su fortaleza radica en el equilibrio de su mediocampo. Con figuras de relieve internacional como Franck Kessié y el joven Yan Diomandé, el equipo demostró un gran orden táctico para replegarse y salir rápido de contragolpe.

La idea principal marfileña pasa por cortar los circuitos creativos de los europeos en la zona central y forzar el error en la salida para abastecer a sus veloces delanteros.

Alemania vs. Costa de Marfil: las posibles formaciones

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Wilfried Singo, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Yan Diomandé, Seko Fofana, Franck Kessié, Bazoumana Touré; Nicolas Pépé, Elye Wahi.

Estadísticas y Minuto a Minuto

FMZ

