El búnker de la Selección Argentina recibió un duro revés de cara al segundo compromiso de la fase de grupos. Gonzalo Montiel, quien venía de actuar desde el arranque en el debut frente a Argelia, sufrió una preocupante recaída de su lesión en el cuádriceps de la pierna derecha.

Debido a esto, el actual jugador de River quedó prácticamente descartado para el trascendental choque de este lunes 22 de junio frente a Austria, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará abrochar el liderazgo del Grupo J.

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Gonzalo Montiel en el partido ante Argelia

El defensor venía de un desgarro en esa misma zona que arrastraba desde el tramo final del Torneo Apertura y que había puesto en duda su citación mundialista. Aunque formó parte de las rutinas regenerativas livianas, el panorama se complicó el pasado jueves, cuando el dolor persistió y le impidió entrenarse a la par de sus compañeros, obligándolo a realizar tareas diferenciadas.

Cabe recordar que, ante Argelia, partido en el que fue titular, había sido sustituido en el segundo tiempo por su compañero Nahuel Molina, otro futbolista que tampoco estaba al 100%. Por eso, esa zona del campo genera una gran preocupación para Lionel Scaloni.

Las variantes que maneja Lionel Scaloni

El cuerpo técnico albiceleste sigue de cerca la evolución del lateral derecho, ya que la gravedad de esta sobrecarga no solo compromete su presencia ante el combinado europeo, sino que siembra una enorme incógnita sobre su disponibilidad para el cierre de la zona y una eventual participación en los 16avos de final de la Copa del Mundo.

Frente a esta sensible baja en la banda derecha, Scaloni cuenta con variantes claras en el plantel actual. El reemplazante natural para ocupar la posición es Nahuel Molina, quien viene alternando con Montiel en ese sector y recuperaría la titularidad de cara al lunes.

Asimismo, el cuerpo técnico tiene bajo la manga la opción táctica de Giuliano Simeone, cuyo notable despliegue y sacrificio físico le permiten reconvertirse para cubrir todo el carril derecho en caso de una urgencia.

FMZ