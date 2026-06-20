Paraguay ganaba por 1-0 en un partido crucial frente a Turquía para recuperarse del duro debut ante Estados Unidos. Sin embargo, a los 48 minutos de la primera mitad, el equipo de Gustavo Alfaro sufrió un golpe inesperado que no tuvo que ver con el juego, sino con el estricto cumplimiento del reglamento: Miguel Almirón fue expulsado de manera directa por taparse la boca, aplicándose la nueva "Ley Prestianni" en el Mundial 2026.

La jugada se dio en el tercer minuto de adición antes del descanso, en un clima sumamente caliente y picante. En medio de los empujones y reclamos cruzados, el talentoso jugador paraguayo se cubrió la boca con las manos para decirle algo a un rival, lo que desató la furia inmediata de todo el seleccionado turco y la posterior revisión arbitral que terminó en su expulsión sin atenuantes.

La "Ley Prestianni": la nueva y estricta norma de la FIFA

Muchos hinchas se preguntaron el motivo de una sanción tan drástica por un gesto que solía ser habitual. La explicación radica en un nuevo protocolo implementado por la FIFA a raíz de un polémico antecedente en la Champions League entre el argentino Gianluca Prestianni (Benfica) y el brasilero Vinícius Juniors (Real Madrid).

A partir de este torneo, la entidad madre del fútbol mundial determinó que los futbolistas tienen estrictamente prohibido taparse la boca al hablar con un jugador contrario en medio de un cruce.

El gesto de Prestianni que la FIFA decidió prohibir

La medida busca erradicar que los protagonistas se cubran el rostro para evitar la lectura de labios ante posibles insultos de tinte racista o discriminatorio. La única excepción que el reglamento permite es si el jugador se está comunicando directamente con su propio director técnico o con un compañero de equipo.

Al no haber forma de comprobar qué se dijo, el árbitro optó por castigar directamente la acción de ocultar los labios ante un adversario, una norma que Almirón pareció olvidar por completo en el momento de tensión.

¿Cuántas fechas de suspensión recibirá Almirón?

De cara al futuro de la Albirroja en la Copa del Mundo, el atacante cumplirá de manera automática una jornada de suspensión, quedando completamente descartado para la última fecha del Grupo D ante Australia, un partido que marcará el destino de Paraguay en el certamen.

Si bien la jugada será evaluada por el Comité Ejecutivo de la FIFA para dictaminar la sanción definitiva, la posibilidad de que le den más jornadas parece remota. Debido a que el futbolista guaraní solo cometió el gesto prohibido y no se registraron agresiones físicas ni argumentos de peso para un castigo mayor, todo indica que la sanción no pasará de la fecha estándar por la tarjeta roja.

FMZ