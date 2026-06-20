Argelia presentó una queja ante la FIFA por un arbitraje injusto en el partido contra Argentina

El debut de la Selección Argentina en el Grupo J del Mundial 2026 dejó un contundente 3-0, impulsado por un hat-trick de Lionel Messi. Sin embargo, el encuentro sumó un capítulo imprevisto fuera del campo de juego. La Federación Argelina de Fútbol (FAF) confirmó la presentación de una queja formal ante la FIFA por lo que calificaron como una “injusticia arbitral”.

Selección de fútbol de Argelia

La delegación del país africano, elevó un informe detallado apuntando directamente contra el desempeño del árbitro polaco Szymon Marciniak y los encargados del VAR, alegando que dos fallos determinantes alteraron el rumbo del partido.

Las jugadas que desataron la furia argelina

El núcleo principal del reclamo se centra en una acción ocurrida cerca de la primera media hora de juego. En una disputa de pelota, Lionel Messi terminó impactando con los tapones de su botín el gemelo del defensor y capitán argelino, Aïssa Mandi.

Para la delegación de Argelia, la violencia de la entrada era motivo suficiente para una expulsión directa, por lo que estallaron al ver que la jugada ni siquiera fue analizada por la tecnología.

Pero el enojo de la FAF no terminó ahí. El documento presentado ante la FIFA también incluyó otras acciones físicas que consideraron no castigadas con el rigor necesario. Una de ellas es por un codazo de Alexis Mac Allister sobre el rostro del mediocampista Ibrahim Maza cuando el encuentro ya se encontraba 3-0. También denunciaron otros cruces al límite contra el futbolista Anis Hadj Mouss.

Conscientes de la enorme diferencia futbolística que se vio en el desarrollo del juego, los directivos explicaron que la intención no es modificar el marcador final del debut mundialista, sino sentar un precedente para que la comisión arbitral evalúe el desempeño de los jueces encargados de impartir justicia.

“Sabemos que Argentina fue superior, pero no podemos permanecer en silencio ante una injusticia”, manifestaron de manera tajante desde las oficinas de la federación. Mientras la FIFA analiza el informe acusatorio, el plantel de Argelia ya pasa la página mentalmente enfocándose en el partido del martes 23 de junio ante Jordania, mientras que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni buscará abrochar el pase a la siguiente ronda este lunes 22 frente a Austria.

FMZ