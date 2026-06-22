La Copa Mundial 2026 avanza con su inédito formato de múltiples partidos y los distintos prodes Mundialistas son parte de la euforia, y también de la diaria. El algoritmo juega su propio encuentro y procesó rachas recientes, historial de los planteles y otros datos relevantes para proyectar qué selecciones tienen mayores probabilidades de quedarse con la victoria y ser parte de la próxima ronda.

Este es el análisis predictivo avanzado de Inteligencia Artificial para los tres partidos del lunes 22 de junio en el Mundial 2026: Argentina vs. Austria, Francia vs. Irak y Noruega vs. Senegal.

Uruguay en problemas: cómo queda su grupo en el Mundial y qué necesita para clasificar

Argentina vs. Austria

La IA le otorga a la Selección Argentina un 68% de probabilidades de victoria. El equipo de Lionel Scaloni llega fortalecido tras el 3-0 sobre Argelia y buscará asegurar su clasificación, mientras que Austria también ganó en su debut y promete ser una prueba más exigente.

Argentina buscará la clasificación

Francia vs. Irak

El modelo predictivo favorece ampliamente a Francia, con un 81% de chances de triunfo. Los franceses mostraron un gran nivel en su estreno mundialista y cuentan con una diferencia de jerarquía notable frente a una selección iraquí que necesita sumar tras caer en la primera fecha.

Francia hizo los deberes contra Senegal y busca asegurar su clasificación ante Irak

Noruega vs. Senegal

Según la Inteligencia Artificial, Noruega tiene un 55% de probabilidades de quedarse con el encuentro. La potencia ofensiva liderada por sus figuras europeas le da una leve ventaja, aunque Senegal aparece como uno de los equipos africanos más competitivos del torneo y podría protagonizar una sorpresa.

Erling Haaland ya lleva dos gritos en la copa

NZ/FM/LT