El estado de salud de Jorge Messi tomó relevancia nacional en un frenético jueves marcado por la fake news que generó un cimbronazo mediático y periodístico. El tema comenzó a asomar con la emoción de Lionel Andrés Messi tras convertir sus goles en la victoria de Argentina sobre Argelia por la Copa Mundial 2026.

Messi se conmovió en más de una oportunidad y tras finalizar el partido declaró haber pasado “unos días difíciles” por una cuestión “totalmente ajena a lo deportivo”.

El rol clave de Jorge Messi en la carrera de Lionel

Lionel Messi señaló en varias oportunidades el sostén que representó su familia durante unos inicios en el fútbol cargado de adversidades. Desde el tratamiento que no pudo realizar con regularidad en Argentina hasta la compleja mudanza a España.

La verdad sobre la salud del padre de Lionel Messi: la familia emitió un comunicado

Messi particularmente hizo menciones a su padre como gran motor para sus inicios. Desde el esfuerzo extra para conseguir el dinero del tratamiento hormonal hasta el acompañamiento en prácticas y partidos. “Para mí viejo nunca jugaba bien. De chiquito hacía cuatro goles y él igual tenía algo para criticarme. Eso me hacía esforzar para que no me dijera nada”, declaró alguna vez Lionel.

Lionel y Jorge Messi

El quiebre en la formación del hoy astro, y en definitiva el punto de inflexión para un futbolista que cambió para siempre la historia del deporte, se dio tras la primera mudanza de la familia Messi a Barcelona.

La decisión que marcó el rumbo del astro

Allí, sin papeles ni certezas, los padres analizaron si debían regresar a Argentina o esperar la confirmación del ingreso a Barcelona. Ante la incertidumbre y lo desconocido, Jorge se quedó con Lionel y Celia volvió al país con sus otros hijos.

Lionel y Jorge Messi

“Me hace mal recordarlo”, contó públicamente entre lágrimas Matías Messi, hermano de Lionel, al contar aquel momento. Jorge Messi tomó la decisión tras preguntarle “Qué querés hacer” a Leo, quien respondió “Me quiero quedar, quiero jugar en la primera de Barcelona”, tal como relata Marcelo Sottile en el libro “El Distinto”.

Jorge fue sostén principal en la compleja decisión, y el resto es la historia más grande que ha escrito el fútbol.

Qué tiene Jorge Messi: el comunicado de la familia

NZ