Posiciones del Mundial 2026: criterio de desempate, mejores terceros y goleadores

La Selección de México logró sacar el primer boleto a 16avos de final en el inicio de una Fecha 2 que promete muchas más clasificaciones desde la Fase de Grupos. Las posiciones de la Copa Mundial 2026 son dinámicas y cada punto cuenta, con el atenuante del cambio reglamentario que vuelve a darle chances a los terceros de grupo.

Copa Mundial 2026

Posiciones del Mundial 2026: definición en vivo y criterios de desempate

Los dos primeros de cada grupo clasifican directamente a los 16avos de final del torneo, la ronda previa a iniciar octavos de final, instancia que devolverá a la Copa del Mundo a su formato tradicional.

La Copa del Mundo estrena el “desempate olímpico” que se utilizó en el último Mundial de Clubes y también en la actual temporada de Libertadores y Sudamericana. Si dos equipos están igualados en puntos, definirá el partido entre sí. Si más de dos equipos igualan, se definirá solo por los duelos directos entre los implicados.

Ante igualdad en los partidos, el criterio de desempate sigue con diferencia de gol, goles a favor y “Juego Limpio”, tabla elaborada en función a las amarillas y rojas recibidos por los equipos. De persistir la igualdad, avanzará el mejor ubicado en el Ranking FIFA.

El fixture del Mundial 2026: días, sedes y horarios de todos los partidos

Tabla de mejores terceros: cuántos clasifican y cómo se define

A los 24 equipos que clasifiquen como mejores de sus grupos se sumarán los 8 mejores terceros, dando forma a los 16avos de final. Solamente 16 selecciones quedarán eliminadas en la Fase de Grupos, y 32 avanzarán a competir en la primera instancia de duelos mano a mano.

Los doce equipos que finalicen terceros en cada uno de los grupos serán ordenados en una tabla de posiciones. Los ocho mejores clasifican a 16avos en una definición que se dirimirá en el siguiente orden: diferencia de puntos, de goles, de goles a favor, de la tabla de Juego Limpio y de Ranking FIFA.

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