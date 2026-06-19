La segunda fecha del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026 dejó a Marruecos a las puertas de la clasificación a 16avos de final. El seleccionado africano supo sostener una mínima ventaja obtenida desde el vestuario y derrotó 1-0 a la inquietante Escocia.

Con estos tres puntos de oro trabajados con el cuchillo entre los dientes, el elenco marroquí escaló a las cuatro unidades en la zona tras su paridad inicial ante Brasil y le arrebató el liderazgo transitorio al combinado británico.

La gran figura de la jornada fue el mediocampista Ismael Saibari, quien ratificó su espectacular presente mundialista al quebrar la paridad al primer minuto de juego con una definición letal que descolocó por completo los papeles de Escocia.

Marruecos dominó a Escocia en el primer tiempo

Marruecos se fue al descanso con una sonrisa gigante. En una primera parte intensa, el combinado marroquí justificó la ventaja gracias a una efectividad letal en el amanecer del partido y una posesión de pelota envidiable.

Apenas corría el primer minuto de juego cuando Ismael Saibari se aprovechó de la primera aproximación a fondo de Marruecos para vencer la valla de Angus Gunn y estampar el tempranero 1-0

A medida que avanzó la primera mitad, el partido se volvió sumamente cortado por las faltas de ambos lados. Escocia empujó a través de la pelota parada, pero careció de profundidad para incomodar a los africanos. Los europeos terminaron la primera mitad buscando el área rival, pero los marroquíes resistieron sin fisuras.

Los Marroquíes sostuvieron el resultado en el segundo tiempo

El segundo tiempo en Foxborough mantuvo el dramatismo a flor de piel, pero no alteró el resultado. Marruecos se apoyó en la ventaja tempranera y, aunque Escocia movió el banco de suplentes para volcarse por completo al ataque, careció de ideas claras.

Ante las embestidas escocesas, los marroquíes no se achicaron y respondieron con las trepadas de Achraf Hakimi y Brahim Díaz, sus principales figuras.

A pesar de los intentos europeos, que apenas inquietaron con un disparo desviado de Christie, el fondo marroquí se transformó en una verdadera muralla y, con este resultado, se aferraron a tres puntos de oro en el Grupo C.

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