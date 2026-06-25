jueves 25 de junio del 2026
Mundial 2026

Túnez vs Países Bajos, por el Mundial 2026

Países Bajos sale a sellar su clasificación y a asegurar la cima de la zona ante el golpeado y eliminado Túnez en Kansas City. Con un ojo puesto en lo que suceda en simultáneo entre Japón y Suecia, los dirigidos por Ronald Koeman quieren evitar sorpresas para acomodarse en la llave de los 16avos de final. Todos los detalles.

Países Bajos vs Túnez
Túnez vs Países Bajos, por el Mundial 2026. | AFP
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A partir de las 20:00, al mismo tiempo que Japón vs Suecia, Países Bajos buscará imponer toda su jerarquía ante la ya eliminada Túnez para asegurar su clasificación a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el espectacular césped del Kansas City Stadium, la imponente y jerárquica selección neerlandesa saltará a la cancha con el cuchillo entre los dientes para certificar no solo su pasaporte a los 16vos de final, sino también el ansiado primer puesto de la zona. En la vereda de enfrente asoma un Túnez que llega completamente herida y matemáticamente eliminada en el Grupo F.

El encuentro será dirigido por la árbitra mexicana Katia Itzel García y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Túnez

Las denominadas Águilas de Cartago no lograron hacer pie en la cita mundialista y transitan este cierre de grupo bajo un clima de profunda frustración. Sin puntos, el gran y único incentivo del combinado norafricano es limpiar la pálida imagen colectiva que dejó en tierras norteamericanas.

túnez
Túnez

El andar tunecino comenzó torcido con una goleada sufrida por 5-1 ante Suecia, un golpe durísimo que caló hondo en la estructura defensiva y desató un escándalo interno. Ya bajo las órdenes del experimentado DT francés Hervé Renard, el panorama no mejoró en la segunda presentación: una rotunda derrota por 4-0 a manos de un implacable Japón sepultó definitivamente toda esperanza.

A pesar de las serias carencias en la gestación de juego, el atacante Omar Rekik (autor del único gol del equipo en la competencia) y el habilidoso extremo Ellyes Skhiri intentarán tomar las riendas futbolísticas en la mitad de la cancha para romper la resistencia europea y maquillar una campaña que se tornó una auténtica pesadilla.

Cómo llega Países Bajos

La legendaria Naranja Mecánica arriba a este último partido de la fase inicial ratificando su chapa de candidata y liderando el Grupo F con 4 unidades. Aunque la clasificación a la ronda eliminatoria se encuentra prácticamente encaminada gracias a su holgada diferencia de gol, los dirigidos tácticamente por Ronald Koeman no se relajan y quieren evitar sorpresas para asegurar el primer puesto y tener un cruce más accesible.

PAÍSES BAJOS
Países Bajos

El estreno de los neerlandeses fue sumamente batallado, rescatando un valioso y entretenido empate 2-2 frente al exigente combinado japonés. Sin embargo, la verdadera demostración de jerarquía internacional llegó en la segunda fecha, donde los europeos borraron de la cancha a Suecia con una soberbia cátedra de fútbol que culminó en un rutilante triunfo por 5-1.

La escuadra europea apoya sus ilusiones en el extraordinario momento de sus atacantes en el viejo continente. El tridente compuesto por el desequilibrante Cody Gakpo, la velocidad de Crysencio Summerville y la potencia física de Brian Brobbey, promete ser una pesadilla constante para la endeble defensa rival, respaldados desde el fondo por el eterno Virgil van Dijk.

Túnez vs Países Bajos: las posibles formaciones

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi; Anis Ben Slimane, Ellyes Shkiri; Elias Saad, Hannibal Mejbri y Sebastian Tounekti.

Países Bajos: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Mats Wieffer, Jorrel Hato, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners,Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Wout Weghorst y Memphis Depay.

Estadísticas y Minuto a Minuto

 

FMZ
 

 

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