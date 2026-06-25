A partir de las 20:00, al mismo tiempo que Japón vs Suecia, Países Bajos buscará imponer toda su jerarquía ante la ya eliminada Túnez para asegurar su clasificación a los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el espectacular césped del Kansas City Stadium, la imponente y jerárquica selección neerlandesa saltará a la cancha con el cuchillo entre los dientes para certificar no solo su pasaporte a los 16vos de final, sino también el ansiado primer puesto de la zona. En la vereda de enfrente asoma un Túnez que llega completamente herida y matemáticamente eliminada en el Grupo F.

El encuentro será dirigido por la árbitra mexicana Katia Itzel García y se podrá ver en vivo a través de DSports.

Cómo llega Túnez

Las denominadas Águilas de Cartago no lograron hacer pie en la cita mundialista y transitan este cierre de grupo bajo un clima de profunda frustración. Sin puntos, el gran y único incentivo del combinado norafricano es limpiar la pálida imagen colectiva que dejó en tierras norteamericanas.

Túnez

El andar tunecino comenzó torcido con una goleada sufrida por 5-1 ante Suecia, un golpe durísimo que caló hondo en la estructura defensiva y desató un escándalo interno. Ya bajo las órdenes del experimentado DT francés Hervé Renard, el panorama no mejoró en la segunda presentación: una rotunda derrota por 4-0 a manos de un implacable Japón sepultó definitivamente toda esperanza.

A pesar de las serias carencias en la gestación de juego, el atacante Omar Rekik (autor del único gol del equipo en la competencia) y el habilidoso extremo Ellyes Skhiri intentarán tomar las riendas futbolísticas en la mitad de la cancha para romper la resistencia europea y maquillar una campaña que se tornó una auténtica pesadilla.

Cómo llega Países Bajos

La legendaria Naranja Mecánica arriba a este último partido de la fase inicial ratificando su chapa de candidata y liderando el Grupo F con 4 unidades. Aunque la clasificación a la ronda eliminatoria se encuentra prácticamente encaminada gracias a su holgada diferencia de gol, los dirigidos tácticamente por Ronald Koeman no se relajan y quieren evitar sorpresas para asegurar el primer puesto y tener un cruce más accesible.

Países Bajos

El estreno de los neerlandeses fue sumamente batallado, rescatando un valioso y entretenido empate 2-2 frente al exigente combinado japonés. Sin embargo, la verdadera demostración de jerarquía internacional llegó en la segunda fecha, donde los europeos borraron de la cancha a Suecia con una soberbia cátedra de fútbol que culminó en un rutilante triunfo por 5-1.

La escuadra europea apoya sus ilusiones en el extraordinario momento de sus atacantes en el viejo continente. El tridente compuesto por el desequilibrante Cody Gakpo, la velocidad de Crysencio Summerville y la potencia física de Brian Brobbey, promete ser una pesadilla constante para la endeble defensa rival, respaldados desde el fondo por el eterno Virgil van Dijk.

Túnez vs Países Bajos: las posibles formaciones

Túnez: Aymen Dahmen; Yan Valery, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Omar Rekik, Ali Abdi; Anis Ben Slimane, Ellyes Shkiri; Elias Saad, Hannibal Mejbri y Sebastian Tounekti.

Países Bajos: Mark Flekken; Denzel Dumfries, Mats Wieffer, Jorrel Hato, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Teun Koopmeiners,Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Wout Weghorst y Memphis Depay.

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