El impactante Los Angeles Stadium de Inglewood se vestirá de gala para albergar un compromiso de alto voltaje por nombres, pero no por contexto: a partir de las 23:00, Estados Unidos recibirá a la ya eliminada Turquía en el marco de la tercera y última jornada del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En un partido donde todo está decidido, los norteamericanos saltarán al campo de juego arropados por su multitud con la premisa de resguardar el primer puesto de la zona, mientras que los euroasiáticos se jugarán el orgullo nacional buscando despedirse del suelo norteamericano con la cabeza en alto.

El partido será arbitrado por el argelino Mustapha Ghorbal y se podrá ver a través de TyC Sports.

Cómo llega Turquía

Turquía aterrizó a la cita mundialista con el cartel de equipo revelación y la mística de sus grandes leyendas. Sin embargo, el destino fue cruel con los dirigidos por el italiano Vincenzo Montella, quienes sumaron dos derrotas consecutivas y se transformaron en una de las decepciones más tempranas del cuadro principal al quedar matemáticamente eliminados.

Turquía

El estreno otomano se saldó con una caída 2-0 frente a la dura Australia, desnudando serios desacoples defensivos. No obstante, la estocada final llegó en la segunda fecha, donde padecieron un doloroso 1-0 ante un Paraguay que jugó con diez hombres.

Con la eliminación consumada, el choque ante la potencia anfitriona será la última oportunidad para salvar el honor de una generación talentosa. Todas las miradas se posarán sobre el prodigio Arda Güler y el picante extremo Kenan Yıldız, quien lidera la estadística del plantel con 12 intentos al arco.

Cómo llega Estados Unidos

El elenco norteamericano atraviesa horas de absoluta felicidad. En lo que representa la consolidación definitiva de su denominada Generación Dorada, USA supo capitalizar al máximo la localía para transformarse en una máquina implacable, liderando la tabla de posiciones con 6 puntos ideales y el boleto a los 16vos de final asegurado.

Estados Unidos

El debut estadounidense rozó la perfección con un categórico 4-1 sobre Paraguay en este mismo escenario. Días más tarde, la seriedad colectiva se mudó a Seattle para doblegar 2-0 a Australia, redondeando un funcionamiento sólido que entusiasma.

Con el pasaporte a la ronda de eliminación directa en el bolsillo, el director técnico argentino Mauricio Pochettino planea una rotación profunda de nombres para administrar los esfuerzos de su plantilla. La principal novedad radica en la probable ausencia de su gran emblema y estrella de la ofensiva, Christian Pulisic, quien arrastra una dolencia muscular en la pantorrilla y será preservado para las próximas batallas. El volante Malik Tillman, clave en la gestación, asoma como el encargado de conducir el circuito creativo.

Turquía vs Estados Unidos: las posibles formaciones

Turquía: Ugurcan Çakir; Abdülkerim Bardakci, Ozan Kabak, Ismail Yuksek; Ferdi Kadioglu, Orkun Kökçu, Hakan Çalhanoglu, Zeki Celik; Kenan Yildiz, Arda Güler, Kerem Aktürkoglu.

Estados Unidos: Matt Freese; Alex Freeman, Miles Robinson, Tim Ream, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Sergiño Dest; Malik Tillman, Christian Pulisic y Folarin Balogun.

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