El Mundial 2026 ya empezó a delinear su cuadro definitivo de cara a los cruces mano a mano. Durante el desarrollo de la segunda fecha Alemania se convirtió en el primer campeón del mundo en asegurarse un puesto entre los mejores 32.

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La Selección de México fue el primer combinado en abrochar su pasaje a la próxima instancia. Con dos victorias consecutivas en el Grupo A (2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur), el conjunto azteca no solo selló la clasificación, sino que además se garantizó el primer puesto de su zona y jugará su próximo partido eliminatorio en la mítica cancha del Estadio Azteca.

Pisándole los talones a su vecino, el combinado de Estados Unidos conducido estratégicamente por Mauricio Pochettino también firmó su clasificación a paso firme. El seleccionado estadounidense sumó puntaje ideal en el Grupo D tras vencer con autoridad a Paraguay y Australia, desatando la euforia en Los Ángeles y Seattle.

Los 6 puntos también fueron para los germanos. Tras la goleada 7-1 ante Curazao, la fase de grupos parecía un tramite para los 4 veces campeones del mundo, pero la rebeldía de Costa de Marfil los puso en apuros. Deniz Undav entró desde el banco y con un doblete rescató a los europeos y se quedó con la victoria.

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El panorama para las potencias y cómo sigue el torneo

Las grandes potencias del planeta fútbol se perfilan para colgarse el cartel de clasificados en las próximas horas. Conjuntos de la talla de Argentina, Brasil, Francia e Inglaterra sumaron con fuerza en sus presentaciones iniciales y tienen un pie y medio adentro de la próxima fase. Los de Carlo Ancelotti empataron la primer jornada, por lo que la victoria de ayer aún no sella su clasificación.

Vale destacar que a esta histórica instancia de 16avos de final clasificarán los dos primeros equipos de cada una de los 12 grupos junto con los ocho mejores terceros. El cuadro de eliminación directa, que promete paralizar al mundo deportivo, se pondrá en marcha de manera oficial a partir del próximo domingo 28 de junio.

LT.