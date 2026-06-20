Harry Maguire: de haber sido borrado en Inglaterra a vender figuritas del Mundial 2026 en Nueva York

La Copa Mundial de la FIFA 2026 siempre da batacazos futbolísticos y sorpresas, pero a veces también regala postales completamente insólitas. Mientras las principales potencias del planeta se pelean en la cita mundialista, una de las figuras de la Premier League se convirtió en el protagonista de las redes sociales, pero lejos de las canchas. Harry Maguire, defensor inglés del Manchester United, sorprendió a todos al aparecer en Nueva York vendiendo figuritas del Mundial.

La ausencia de Maguire en la lista definitiva de 26 convocados por el alemán Thomas Tuchel fue, sin dudas, uno de los golpes más comentados de la selección de Inglaterra. El defensor del Manchester United venía mostrando un repunte notable en su nivel, pero el DT prefirió dejarlo afuera. Lejos de quedarse en su casa, el futbolista armó las valijas, cruzó el Atlántico y se sumó a una inesperada movida promocional.

La locura se desató en el mítico Rockefeller Centre. Allí, ante la mirada de miles de turistas y fanáticos, Maguire se subió a una camioneta ploteada con la marca oficial del álbum para repartir sobres y figuritas a quienes pasaban por el lugar.

La escena tardó apenas minutos en volverse viral. Varios fanáticos documentaron el momento en sus redes sociales sin poder ocultar el shock. Uno de los videos más compartidos se ve cómo dos jóvenes se acercan al puesto y uno de ellos exclama a los gritos: “Qué está haciendo Harry Maguire aquí”, antes de sacarse una foto con la estrella de los Red Devils.

Harry Maguire visitó una peña del Manchester United en Estados Unidos

Para sellar su travesía por la Gran Manzana, el zaguero también se hizo un tiempo para visitar el bar Long Acre, ubicado en las inmediaciones de Times Square, donde compartió un lindo momento, charlas y cervezas con los hinchas del Manchester United radicados en Estados Unidos.

Cabe recordar que la baja de Harry Maguire no fue lo único que llamó la atención en Inglaterra: Tuchel también decidió tachar a estrellas de la talla de Phil Foden, Trent Alexander-Arnold y Cole Palmer.

FMZ