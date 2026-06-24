Este 24 de junio no es un día más para el mundo del fútbol: en pleno Mundial, Lionel Andrés Messi celebra sus 39 años. Y como suele ocurrir en cada aniversario del astro rosarino, las redes sociales se convirtieron en un festival de homenajes, fotos y recuerdos de su inigualable carrera.

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Lionel Messi cumple 39 años

Sin embargo, en esta ocasión, un video de un Messi adolescente en sus primeros años en el Barcelona se volvió completamente viral, emocionando a los hinchas por la timidez, la inocencia y los anhelos de aquel chico que, sin saberlo, cambiaría la historia del deporte para siempre.

En las imágenes que causaron furor, un jovencísimo Leo repasa su línea de tiempo futbolística con una frescura total, desde sus tardes de potrero en Rosario hasta su mudanza a España: “Empecé jugando desde los 5 años en Grandoli, un club de barrio donde todos los domingos estábamos toda la familia, pasábamos grandes momentos. Luego a los 7, por parte de mi hermano, me fui a Newell’s, donde estuve hasta los 14 años y de ahí me vine al Barça”.

La dura adaptación en Europa y el dolor por no poder jugar

A pesar de la enorme oportunidad de vestir la camiseta blaugrana, su camino futbolístico no fue de color rosa para la Pulga: papelerío y algunas lesiones complicaron el inicio de su carrera.

Con el tono pausado que lo caracteriza desde siempre, Messi reconoció en la entrevista lo conforme que estaba con su nueva realidad, aunque extrañaba sus raíces en Argentina: “La verdad que muy contento porque nada que ver cómo vivíamos allá. Aunque tu país, todos tus amigos, tu familia, todo lo que quieras, pero acá vas a vivir una vida distinta y mucho mejor”.

El video también refleja los primeros golpes que tuvo que absorber, incluyendo una temprana lesión en su debut con el Infantil B y las trabas que lo mantuvieron alejado de las canchas por varios meses: “En el primer partido, los primeros minutos, me dieron una patada y me lesioné. Cuando me enteré que no podía jugar por los papeles estuve muy amargado, porque tenía una ilusión grande de empezar el torneo con los compañeros”.

La autocrítica de un futuro rey: "Me falta físico y altura"

Una de las partes que más llamó la atención de los usuarios en redes y que rápidamente se llenó de comentarios es la radiografía que el propio Messi hacía de su juego cuando apenas era una promesa.

Al ser consultado sobre su posición en la cancha y sus aspectos a mejorar, Leo sorprendió con total honestidad: “Yo juego de media punta. A mí me gusta jugar, recibir muchos balones y distribuir el campo abriendo la cancha... o a veces encarar yo y tratar de marcar”.

Sin embargo, sus dichos dejaron en claro que ya tenía la mentalidad de un profesional: “Me faltaría un poco más de físico, más altura, porque tal vez en alguna jugada así me siento un poco flojo al choque y esas cosas”.

El tiempo, el talento y un tratamiento médico, se encargarían de demostrar que la altura sería lo de menos para dominar el mundo. El video cerró con una frase premonitoria de Leo sobre su ventaja por haberse formado en el Viejo Continente: “A los jugadores sudamericanos que vienen a Europa les cuesta mucho al principio adaptarse... pero yo que ya estoy acá, me parece que va a ser más fácil”. Y así lo fue.

FMZ