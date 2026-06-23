¿Es posible un Messi vs Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?: La ruta matemática para el enfrentamiento histórico

En el crepúsculo de sus carreras, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo continúan siendo los protagonistas de una narrativa que ha definido el fútbol de las últimas dos décadas. Mientras el Mundial 2026 avanza, la pregunta que se hacen millones de aficionados es la misma: ¿existe la posibilidad de un último enfrentamiento entre ambos?.

Aunque el destino ha querido que sus caminos corran por carriles separados en la fase inicial, el formato del torneo abre una ventana, aunque estrecha, para un choque que sería, sin lugar a dudas, un evento histórico.

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El panorama actual: Argentina lidera y Portugal busca su lugar

La Selección Argentina ha tenido un arranque arrollador en el Grupo J. Con un Lionel Messi en un nivel superlativo —marcando 5 goles en dos partidos, y liderando a una Albiceleste que ya aseguró su clasificación y el primer puesto—, el equipo de Lionel Scaloni se perfila como uno de los máximos candidatos. Argentina se ha mostrado sólida, eficaz y con la tranquilidad de haber cumplido los objetivos tempranos.

Por el otro lado, el camino de Portugal es distinto. Cristiano Ronaldo, tras un inicio bajo la sombra de la crítica y una racha de sequía, ha logrado romper su mala racha en su más reciente presentación tras vencer 5-0 a Uzbekistán con un doblete del "Bicho", que demostró que aún tiene pólvora.

Mientras Argentina ya mira hacia los 16avos de final con la jerarquía de un líder de grupo, Portugal aún debe terminar de consolidarse en su zona (Grupo K) para asegurar un lugar cómodo en el cuadro de eliminación directa.

El escenario más probable para un Messi vs Cristiano: un duelo en cuartos de final

Con los resultados actuales, Argentina lidera el Grupo J y Portugal encabeza el Grupo K. Si ambos terminan primeros en sus respectivas zonas y avanzan en sus cruces de dieciseisavos y octavos de final, quedarían ubicados en la misma llave y podrían verse las caras en los cuartos de final. Distintas proyecciones del cuadro ubican ese posible enfrentamiento como uno de los grandes partidos de la ronda de los ocho mejores.

Para que eso ocurra, Argentina debe mantener el primer puesto del Grupo J, mientras que Portugal necesita asegurar el liderazgo del Grupo K en la última fecha ante Colombia. Luego, ambos tendrían que superar sus respectivos compromisos de eliminación directa.

Selección Argentina

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Argentina y Portugal también podrían cruzarse en semifinales

Si uno de los dos seleccionados termina segundo en su grupo o si la combinación de clasificados modifica el armado de las llaves, el choque podría desplazarse a una semifinal. El nuevo formato de 48 equipos genera múltiples combinaciones debido a la clasificación de los ocho mejores terceros, por lo que la ubicación definitiva de cada selección en el cuadro dependerá de los resultados de la última jornada de la fase de grupos.

Selección de Portugal

¿Y una final entre Messi y Cristiano?

La posibilidad más soñada por los fanáticos también existe. Para que Argentina y Portugal disputen la final del Mundial 2026, ambos deberían quedar en mitades opuestas del cuadro tras completarse la fase de grupos. Esto requeriría una combinación específica de posiciones finales y cruces en las rondas eliminatorias. Diversas simulaciones del torneo incluso proyectan una eventual final entre ambas selecciones, aunque hoy se trata solo de escenarios hipotéticos.

Un partido que el mundo espera

A sus 39 y 41 años respectivamente, Messi y Cristiano Ronaldo están disputando posiblemente su última Copa del Mundo. Por eso, cada resultado de Argentina y Portugal es seguido con especial atención, ya que el torneo podría regalar un enfrentamiento histórico entre los dos futbolistas que marcaron una era. Para que suceda, ambos deberán confirmar el primer objetivo: seguir avanzando en el camino hacia las fases decisivas del Mundial 2026.

BP