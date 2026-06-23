Con un doblete de Cristiano Ronaldo, Portugal vence 4-0 a Uzbekistán por el Mundial 2026: seguí el minuto a minuto

La Portugal de Ronaldo se mide ante Uzbekistán en un duelo bisagra por el grupo K del Mundial 2026. Tyc Sports, Telefé, DSports y Disney + transmiten el partido que se juega desde las 14:00 y con Jalal Jayed cómo el árbitro.

Cristiano Ronaldo se reecontró con el gol y lo hizo por partida doble

Portugal fue ampliamente superior a Uzbekistán en la primera mitad y se fue al descanso con una contundente ventaja de 3-0 en su presentación mundialista. El conjunto luso avisó desde el arranque con una clara ocasión de Bruno Fernandes y encontró rápidamente la apertura del marcador a los 6 minutos gracias a Cristiano Ronaldo, que conectó un centro atrás de João Cancelo para marcar su primer gol en el Mundial 2026.

A los 17', Nuno Mendes sorprendió a todos en un tiro libre cerca del área y amplió la diferencia con un potente remate. Cuando Uzbekistán parecía reaccionar y había descontado mediante Azizjon Ganiev, el VAR anuló la conquista por una infracción previa sobre Cancelo.

Sobre el cierre, Portugal volvió a golpear con una contra letal que terminó nuevamente en los pies de Cristiano Ronaldo, autor de su doblete tras una asistencia de Bruno Fernandes, para sellar un categórico 3-0 antes del entretiempo.

Portugal vs Uzbekistán: las formaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Joao Félix, Bruno Fernandes, Pedro Neto; Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Uzbekistán: Abduvohid Nematov; Bekhruz Karimov, Abdukodir Khusanov, Rustamjon Ashurmatov, Abdulla Abdullaev, Sherzod Nasrulloev; Odildzhon Khamrobekov, Otabek Shukurov; Abbosbek Fayzullaev, Azizjon Ganiev y Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

LT/BP