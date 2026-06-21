Jérémy Doku desató la polémica en Bélgica tras abandonar la concentración: los detalles

El extremo belga Jérémy Doku encendió las alarmas en la concentración de Bélgica al quedar desafectado del crucial partido frente a Irán en plena Copa del Mundo 2026. La sorpresiva ausencia del delantero del Manchester City generó un fuerte revuelo mediático en Europa,

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En las primeras horas tras confirmarse su baja de la convocatoria, las versiones periodísticas en Bruselas apuntaban a que el futbolista había abandonado la concentración. Se especulaba con un viaje de urgencia para presenciar el nacimiento de su primer hijo, una decisión que dividió las opiniones de los hinchas belgas luego del flojo debut del equipo en la primera jornada del certamen.

Sin embargo, desde redes sociales los belgas tuvieron que salir a desactivar las críticas en la previa del choque contra el conjunto iraní. La presión del periodismo local sobre el compromiso de las figuras del plantel obligó a profundizar en el parte médico oficial para frenar las especulaciones en la prensa: "Debido a una enfermedad, Jérémy Doku no formará parte del equipo para nuestro próximo partido contra Irán."

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La realidad detrás del misterio es puramente médica: Jérémy Doku padece una severa enfermedad respiratoria que le impide saltar a la cancha. El cuadro es lo suficientemente complejo como para que los médicos de la federación belga decidieran aislarlo por completo del resto de sus compañeros para evitar un contagio masivo dentro de la delegación.

LT.