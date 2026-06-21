Lamine Yamal pasó de las dudas a los aplausos en apenas un partido del Mundial 2026

España necesitaba una victoria para acomodarse en el Grupo H y encontró en Lamine Yamal a uno de sus grandes responsables. El extremo del Barcelona fue una de las figuras en el contundente 4-0 sobre Arabia Saudita, resultado que dejó a La Roja como líder de la zona en el Mundial 2026.

España goleó 4-0 a Arabia Saudita y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

Desde el inicio del encuentro, Yamal mostró una actitud diferente respecto al debut mundialista. En apenas un minuto protagonizó la primera acción de peligro con un desborde por la derecha y un centro que despejó la defensa saudí. Minutos después volvió a insistir por su sector y comenzó a marcar diferencias con su velocidad y desequilibrio.

Su premio llegó a los 9 minutos, cuando apareció por el segundo palo para conectar un centro rasante de Mikel Oyarzabal y convertir el 1-0. Fue su primer gol en una Copa del Mundo y el tanto que abrió el camino de una goleada que terminaría consolidándose con el correr de los minutos.

Además del gol, Yamal generó peligro constante, participó en la construcción de varias jugadas ofensivas y estuvo cerca de volver a convertir en el segundo tiempo, pero se encontró con una buena respuesta del arquero Mohammed Al-Owais.

Un contraste marcado con el estreno mundialista

La actuación de Yamal ante Arabia Saudita contrastó con lo sucedido en la primera fecha frente a Cabo Verde. En aquel empate 0-0, España dominó el juego pero careció de precisión en los últimos metros y el joven atacante no logró tener la influencia habitual.

Si bien mostró destellos de calidad y fue una de las referencias ofensivas del equipo, el cerrojo defensivo de Cabo Verde limitó su capacidad para desequilibrar. España se fue de aquel encuentro con dudas y sin goles.

Ante Arabia Saudita, en cambio, el escenario fue completamente distinto. Yamal encontró espacios, fue profundo por las bandas, convirtió y lideró buena parte de los ataques españoles. La diferencia entre ambos partidos refleja también la evolución colectiva de un equipo que mostró una versión mucho más agresiva y efectiva.

Alemania hizo los deberes y se metió en la próxima ronda: todos los clasificados a los 16avos del Mundial 2026

¿Cuántos años tiene Lamine Yamal?

Lamine Yamal nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, Cataluña, por lo que actualmente tiene 18 años. Considerado uno de los mayores talentos surgidos en el fútbol europeo en la última década, debutó profesionalmente con el Barcelona siendo apenas un adolescente y rápidamente se convirtió en una pieza fundamental tanto en su club como en la selección española.

Su presencia en el Mundial 2026 lo encuentra ya consolidado como una de las principales figuras del equipo dirigido por Luis de la Fuente.

Lamine Yamal

¿Qué se espera de Lamine Yamal en el Mundial 2026?

Lamine Yamal llegó al Mundial 2026 como una de las máximas figuras de España y una de las grandes atracciones del torneo. Tras una temporada brillante con el Barcelona y luego de haber sido determinante en la conquista de la Eurocopa 2024, las expectativas sobre el joven extremo son enormes.

En La Roja esperan que sea el jugador capaz de desequilibrar partidos cerrados con su velocidad, regate y capacidad para generar situaciones de gol. Además, luego de superar algunos problemas físicos antes del inicio de la Copa del Mundo, el cuerpo técnico confía en que pueda convertirse en el líder ofensivo del equipo durante las fases decisivas.

Su actuación ante Arabia Saudita, con un gol y una destacada influencia en ataque, alimentó la ilusión de que pueda ser una de las grandes figuras del certamen e incluso pelear por los premios individuales del Mundial.

BP