Bélgica no pudo contra la defensa de Irán y corre riesgo su clasificación en el Grupo G del Mundial 2026

Bélgica e Irán empataron 0-0 por la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026: ambos se jugarán la clasificación en la última fecha

El conjunto europeo tuvo el control de la posesión durante gran parte del encuentro, superando ampliamente a su rival en tenencia de balón, pero nunca encontró la claridad necesaria para transformar ese dominio en goles. Kevin De Bruyne intentó manejar los tiempos del partido y Romelu Lukaku luchó constantemente con los centrales iraníes, aunque las ocasiones realmente claras fueron escasas.

Irán volvió a demostrar por qué es una de las selecciones más incómodas del torneo. Los asiáticos defendieron con disciplina, cerraron espacios y también estuvieron cerca de llevarse los tres puntos. Mehdi Taremi llegó a convertir en la primera mitad tras una jugada preparada, pero el VAR anuló el tanto por una posición adelantada milimétrica. Además, el arquero Alireza Beiranvand fue una de las grandes figuras de la tarde, con intervenciones decisivas para sostener el cero en su arco.

Jeremy Doku desató la polémica en Bélgica tras abandonar la concentración: los detalles

El momento que cambió el partido llegó a los 66 minutos, cuando Nathan Ngoy fue expulsado por derribar a Taremi cuando se escapaba hacia el arco. Bélgica quedó con diez jugadores y el encuentro se abrió. Sin embargo, ni siquiera con la ventaja numérica Irán pudo quebrar la resistencia de Courtois y la defensa belga. Los europeos incluso buscaron la victoria en los minutos finales, pero terminaron resignándose a un empate que dejó sensaciones de frustración para ambos equipos.

Lo que se viene: el Grupo G quedó completamente abierto. Bélgica llegará a la última fecha obligada a vencer a Nueva Zelanda para no depender de otros resultados, mientras que Irán se jugará la clasificación frente a Egipto. Con todos los equipos habiendo sumado puntos en las primeras jornadas, la definición promete ser una de las más ajustadas de toda la fase de grupos.

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Cómo llega Bélgica

El seleccionado europeo, comandado estratégicamente por el entrenador francés Rudi García, arriba a este compromiso con la necesidad urgente de levantar su imagen futbolística. En la jornada inaugural del torneo, los Diablos Rojos sufrieron más de la cuenta y rescataron un ajustado empate 1-1 frente a Egipto. El gol del milagro llegó de forma agónica sobre el cierre gracias a una aparición de su histórico goleador, salvando al equipo de un debut frustrante y manteniendo las expectativas intactas.

Cómo llega Irán

Por su parte, la selección de Irán arriba con un gran envión anímico luego de protagonizar uno de los duelos más atractivos y cambiantes de la primera fecha, donde igualó 2-2 ante Nueva Zelanda. Los dirigidos por Amir Ghalenoei mostraron un carácter inquebrantable al levantar el marcador en dos oportunidades. Sin embargo, el combinado asiático afronta una particular dificultad logística en esta competencia: debido a restricciones de las autoridades norteamericanas, debieron fijar su búnker de concentración en Tijuana, México, lo que los obliga a viajar en avión el mismo día del partido hacia la sede.

Quiénes son los jugadores que prometen ser las figuras del partido

En las filas belgas, todas las miradas apuntan al indiscutido cerebro del equipo, Kevin De Bruyne, encargado de manejar los hilos en el mediocampo y asistir a la potencia ofensiva de Romelu Lukaku. A ellos se suma el desequilibrio y la velocidad extrema del extremo del Manchester City, Jeremy Doku.

Kevin de Bruyne

En la vereda de enfrente, el conjunto iraní deposita sus esperanzas en la jerarquía internacional de su dupla de ataque conformada por Mehdi Taremi y Sardar Azmoun, capaces de desestabilizar a cualquier defensa con transiciones sumamente rápidas.

Bélgica vs Irán: las formaciones

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Koni de Winter, Arthur Theate, Joaquin Seys; Youri Tielemans, Amadou Onana; Leandro Trossard, Kevin De Bruyne, Jeremy Doku; Romelu Lukaku. DT: Rudi García.

Irán: Alireza Beiranvand; Amin Hazbavi, Shojae Khalilzadeh, Hossein Kanaanizadegan, Milad Mohammadi; Omid Noorafkan, Saman Ghoddos, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbakhsh, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.

Cuáles son las proyecciones de resultados para el prode

Para los fanáticos que completan sus apuestas de prode y pronósticos deportivos, las plataformas internacionales sitúan a Bélgica como la clara favorita para quedarse con los tres puntos en Los Ángeles. Las proyecciones estadísticas otorgan una probabilidad de victoria del 68% para el conjunto belga, frente a un escaso 11.9% a favor de un triunfo de Irán, mientras que las chances de que se produzca un empate se ubican en torno al 20.1%. El resultado más repetido en las predicciones previas se inclina hacia un triunfo europeo por 2-0 o 2-1.

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Cómo está el grupo G

El Grupo G se encuentra en una situación de paridad absoluta tras los empates de la primera fecha, por lo que todavía no hay ningún clasificado ni eliminado en esta zona. La tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

Nueva Zelanda: 1 punto (2 goles a favor, 2 en contra)

Irán: 1 punto (2 goles a favor, 2 en contra)

Bélgica: 1 punto (1 gol a favor, 1 en contra)

Egipto: 1 punto (1 gol a favor, 1 en contra)

Considerando que clasificarán a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros del certamen, el equipo que logre romper la paridad y sumar de a tres en esta jornada dará un paso gigantesco hacia la próxima ronda eliminatoria.

Estadísticas y minuto a minuto

BP