Eliminados del Mundial 2026: qué selecciones ya se quedaron afuera en la fase de grupos

El Mundial 2026, organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, transita el desarrollo de su segunda jornada de competencia.

Más allá de que en esta inédita edición de 48 equipos clasifican a los dieciseisavos de final los dos primeros de cada zona y los ocho mejores terceros, ya hay dos selecciones que se quedaron matemáticamente sin chances de avanzar de ronda: Haití y Turquía.

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Haití: el primer eliminado del Grupo C

El combinado de Haití sufrió un duro golpe al convertirse en uno de los primeros equipos sin posibilidades de seguir en carrera. En su debut mundialista, cayó ante Escocia por 1-0 y, posteriormente, fue derrotado de forma contundente por Brasil con un revés de 3-0. Estos resultados dejaron al conjunto caribeño en el fondo del Grupo C sin unidades. Debido al criterio de desempate implementado por la FIFA para este certamen, las matemáticas ya le impiden aspirar incluso a un cupo como mejor tercero.

Si Haití logra imponerse ante Marruecos en el cierre de la zona, podría alcanzar en la tabla a Escocia (en caso de que los europeos pierdan ante Brasil). Sin embargo, ante una igualdad de puntos, el reglamento estipula que se toma el partido disputado entre ellos, donde los británicos cuentan con la ventaja por haber ganado el mano a mano.

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Turquía se despide tempranamente del Grupo D

El denominado "desempate olímpico" también sentenció la suerte de Turquía en el certamen. El conjunto europeo no tuvo el estreno deseado al caer frente a Australia por 2-0 en su presentación oficial, y la eliminación se decretó luego de perder ante Paraguay por 1-0 en el segundo encuentro válido por el Grupo D.

El panorama matemático es idéntico al de la zona C: Turquía cuenta con la posibilidad de derrotar al anfitrión Estados Unidos en la última jornada para llegar a tres unidades y alcanzar la línea de Australia o Paraguay. No obstante, al haber perdido los enfrentamientos directos contra ambos rivales, el seleccionado turco quedará relegado en cualquier igualdad de puntos, transformándose en el segundo eliminado de la Copa del Mundo.

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El criterio de desempate en la fase de grupos del Mundial 2026

Para esta edición de la Copa del Mundo, la FIFA ratificó que, en caso de paridad en puntos entre dos o más equipos al finalizar la fase de grupos, el orden de clasificación se definirá bajo un sistema conocido popularmente como desempate olímpico. Las prioridades se aplican estrictamente en el siguiente orden:

1) Enfrentamientos directos: Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase de grupos entre los equipos en cuestión.

2) Diferencia de goles en los duelos directos: Mayor diferencia de goles en los partidos jugados entre los equipos involucrados.

3) Goles a favor en los duelos directos: Mayor cantidad de goles a favor en los partidos entre los equipos involucrados.

4) Diferencia de goles general: Mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos del grupo.

5) Goles a favor generales: Mayor cantidad de goles a favor en el total del grupo.

6) Fair Play (Tarjetas rojas): Menor número de tarjetas rojas recibidas.

7) Fair Play (Tarjetas amarillas): Menor número de tarjetas amarillas recibidas.

8) Sorteo: Realizado por la comisión organizadora de la FIFA si persiste la igualdad

BP