Uruguay empata ante Cabo Verde por 2-2 en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026: Kevin Pina, Hélio Varela, Maxi Araújo y Agustín Canobbio fueron los goleadores

Los de Río de La Plata dejaron escapar una victoria clave y terminó empatando 2-2 ante el equipo africano en uno de los resultados más sorpresivos de la segunda fecha del Grupo H. El conjunto africano golpeó primero gracias a Pina, que de tiro libre sorprendió al mundo. La Celeste, sin embargo, reaccionó antes del descanso y logró dar vuelta el resultado con goles de Maximiliano Araújo y Federico Valverde, marchándose al entretiempo con una ventaja que parecía encaminar el partido.

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En el complemento, el equipo de Marcelo Bielsa mantuvo la iniciativa y tuvo varias oportunidades para ampliar la diferencia. Uruguay dominó gran parte de la posesión y encontró espacios por las bandas, pero volvió a evidenciar problemas de eficacia frente al arco rival. Darwin Núñez y Araújo dispusieron de situaciones claras, aunque no lograron convertir un tercer gol que le diera tranquilidad al conjunto sudamericano.

Cabo Verde, lejos de resignarse, mostró una personalidad admirable. Con orden defensivo y mucho sacrificio físico, resistió los momentos de mayor presión uruguaya y fue creciendo con el correr de los minutos. El premio llegó tras aprovechar un error de Fernando Muslera, Varela le ganó en velocidad y definió a arco vacío.

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El 2-2 final dejó sensaciones opuestas. Para Cabo Verde, el punto tiene sabor a triunfo por la jerarquía del rival y por cómo se desarrolló el partido. Para Uruguay, en cambio, la igualdad se siente como una oportunidad desperdiciada después de haber remontado el y controlar buena parte del encuentro. La Celeste sigue sin ganar en el torneo tras el empate frente a Arabia Saudita en el debut y ahora llega bajo presión a la última jornada.

Cómo siguen sus caminos: Uruguay se jugará la clasificación en la última fecha nada menos que ante España, en un duelo que podría definir el liderazgo del grupo o incluso la continuidad de los sudamericanos en el torneo. Cabo Verde, por su parte, enfrentará a Arabia Saudita con la ilusión intacta de alcanzar unos históricos octavos de final. Tras empatar con España y rescatar un punto ante Uruguay, los africanos dependen de sí mismos para seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

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La previa:

Uruguay llega con la imperiosa obligación de ganar, arrastrando las dudas de su deslucido empate 1-1 en el debut ante Arabia Saudita. Para este duelo decisivo, el director técnico Marcelo Bielsa planea introducir variantes en la estructura ofensiva con el fin de recuperar el peso colectivo, aunque deberá rearmar el equipo sin el defensor Ronald Araújo, quien quedó descartado debido a una fatiga muscular. La Celeste, no tiene margen de error y medirá sus fuerzas ante la sorprendente e inédita Cabo Verde.

Uruguay vs Arabia Saudita

Cómo llega Cabo Verde

Cabo Verde llega con la motivación por las nubes tras lograr un histórico empate 0-0 frente a España en el debut absoluto de su historia en la gran cita del fútbol. El conjunto africano demostró ser un bloque colectivo sumamente sólido y ordenado tácticamente, sostenido en las destacadas actuaciones del arquero Vozinha y del defensor central Diney Borges. Con la tranquilidad de ya tener un punto en su haber, los Tiburones Azules buscarán explotar su disciplina defensiva y el juego aéreo con pelota parada para lastimar a la Celeste.

Cabo Verde vs. España

Quiénes son los jugadores que prometen ser las figuras del partido

En Uruguay, las principales esperanzas están puestas en el liderazgo de Federico Valverde en el mediocampo y en el olfato goleador de Darwin Núñez en la ofensiva. Por el lado de Cabo Verde, la gran amenaza es el extremo Ryan Mendes, capitán e histórico referente del equipo, sumado a la velocidad y desequilibrio de Bebé por las bandas.

Federico Valverde, figura de Uruguay

Uruguay vs Cabo Verde: las posibles formaciones

Uruguay: Sergio Rochet; Nahitan Nández, Ronald Araújo, José María Giménez, Mathías Olivera; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Nicolás De la Cruz; Facundo Pellistri, Darwin Núñez, Maximiliano Araújo. DT: Marcelo Bielsa.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Logan Costa, Roberto Lopes, João Paulo; Deroy Duarte, Kevin Pina, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes, Jovane Cabral, Bebé. DT: Bubista.

Cuáles son las proyecciones de resultados para el prode

Las principales plataformas de apuestas y predicciones deportivas posicionan a Uruguay como el claro favorito para quedarse con la victoria pese a su paso en falso inicial. Las proyecciones estadísticas le otorgan a la Celeste un 65% de probabilidades de ganar, frente a un 15% para los africanos y un 20% de chances de empate. En el prode, el resultado más elegido por los usuarios es un triunfo charrúa por 2-0.

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Cómo está el grupo H

El Grupo H está sumamente abierto tras la primera fecha y todavía no cuenta con clasificados ni eliminados oficiales, aunque las tendencias empiezan a marcarse. La tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera:

España: 3 puntos (+1 diferencia de gol)

Cabo Verde: 3 puntos (+1 diferencia de gol)

Uruguay: 0 puntos (-1 diferencia de gol)

Arabia Saudita: 0 puntos (-1 diferencia de gol)

Estadísticas y minuto a minuto

BP