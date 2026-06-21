España goleó 4-0 a Arabia Saudita y consiguió su primera victoria en el Mundial 2026

En el marco de la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, España goleó 4-0 a Arabia Saudita en el Atlanta Stadium. Con este resultado, La Roja obtuvo sus primeros 3 puntos en la competencia y buscará terminar primero en el último partido de la fase de grupos ante Uruguay.

Lamine Yamal, Oyarzabal x2 y Tambakti en contra fueron los autores de los goles ante el elenco saudí.

Qué partidos se juegan hoy por el Mundial 2026: horarios y dónde verlos en Argentina

España fue una máquina y aplastó a Arabia Saudita en el primer tiempo

Desde el pitazo inicial, La Roja tomó el control absoluto del encuentro con un inspirado Lamine Yamal como principal figura. El joven atacante avisó en los primeros minutos y a los 9' abrió el marcador tras conectar un centro rasante de Mikel Oyarzabal, convirtiendo así su primer gol en una Copa del Mundo.

España mantuvo la intensidad y generó situaciones constantemente. Pedri estuvo cerca de ampliar la diferencia a los 12', mientras que Oyarzabal también probó desde afuera del área. La recompensa volvió a llegar a los 20', cuando el delantero de la Real Sociedad aprovechó una serie de rebotes tras un córner para marcar el 2-0.

Lejos de conformarse, los dirigidos por Luis de la Fuente siguieron atacando y apenas tres minutos después encontraron el tercero. Una gran combinación entre Pedro Porro, Marc Cucurella y Dani Olmo terminó con Oyarzabal empujando la pelota a la red para firmar su doblete y el 3-0 parcial.

En el tramo final de la etapa inicial, España estuvo muy cerca de aumentar la goleada. Oyarzabal estrelló un remate en el travesaño a los 35' y, un minuto más tarde, Mohammed Al-Owais evitó el cuarto tras una potente definición de Yamal. Antes del descanso, el propio Oyarzabal volvió a inquietar con un zurdazo que se fue desviado.

Con una actuación dominante, eficacia ofensiva y un Yamal desequilibrante, España se adueñó completamente del partido y dejó prácticamente sentenciada la historia antes del entretiempo.

España completó una actuación impecable y selló una contundente goleada

Apenas comenzada la segunda mitad, La Roja amplió la diferencia. A los 48 minutos, Marc Cucurella capturó un rebote tras un tiro de esquina y sacó un potente remate que, tras desviarse en el defensor Hassan Tambakti terminó contra el primer palo para establecer el 4-0.

Lejos de bajar el ritmo, los dirigidos por Luis de la Fuente continuaron generando situaciones de peligro. A los 52', Mohammed Al-Owais evitó una goleada aún mayor con una doble intervención espectacular: primero frustró un mano a mano de Pedro Porro y luego respondió de gran manera ante un cabezazo de Ferrán Torres.

España siguió acumulando llegadas y estuvo cerca del quinto tanto a los 64 minutos, cuando Ferrán Torres quedó cara a cara con el arquero saudí, pero definió desviado. Con el resultado resuelto, el conjunto europeo manejó la posesión y administró los tiempos del partido.

Arabia Saudita tuvo una de sus pocas aproximaciones a los 80', mediante un remate de media distancia de Abdullah Al-Hamdan que fue controlado sin inconvenientes por Unai Simón.

Ya en tiempo de descuento, Ferrán Torres logró convertir tras un centro de Pedro Porro, pero la acción fue invalidada por posición adelantada, manteniéndose así el marcador final.

Con autoridad, eficacia y una clara superioridad en todas las líneas, España cerró una goleada contundente y sumó una victoria que lo consolida como uno de los equipos más sólidos en el arranque del Mundial 2026.

Lamine Yamal, figura de España

Posiciones del Grupo H (parcialmente disputada la 2ª fecha)

España : 4 puntos (+4) | PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0

: 4 puntos (+4) | PJ: 2 | PG: 1 | PE: 1 | PP: 0 Uruguay : 1 punto (0) | PJ: 1 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 0

: 1 punto (0) | PJ: 1 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 0 Cabo Verde : 1 punto (0) | PJ: 1 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 0

: 1 punto (0) | PJ: 1 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 0 Arabia Saudita: 1 punto (-4) | PJ: 2 | PG: 0 | PE: 1 | PP: 1

Uruguay y Cabo Verde aún deben disputar su encuentro correspondiente a la segunda fecha. España lidera el Grupo H y quedó muy bien posicionada de cara a la clasificación a los octavos de final.

España vs. Arabia Saudita: las formaciones

España: Unai Simón; Pedro Porro, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Álex Baena, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzábal.

Arabia Saudita: Mohammed Alowais; Ali Lajami, Abdulelah Al Amri, Hassan Al Tambakti, Saud Abdulhamid, Moteb Al Harbi, Nasser Al Dawsari, Musab Al Juwayr, Abdullah Al Khaibari, Firas Al Buraikan y Salem Al Dawsari.

Proyecciones de resultados para el prode del 21 de junio: España vs Arabia, Uruguay vs Cabo Verde y más

Estadísticas y minuto a minuto

BP