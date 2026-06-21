Francisco Cerúndolo hizo historia en Londres: se consagró campeón del ATP 500 de Queen’s

Francisco Cerúndolo escribió este domingo la página más gloriosa de su carrera al conquistar el ATP 500 de Queen’s ante Tommy Paul por 6-7 (4), 6-4 y 6-3, reafirmando su gran adaptación al césped y su capacidad de resiliencia en los momentos de mayor presión.

Tras ceder un ajustado primer parcial en el tie break, el actual número 27 del ranking mundial ajustó su servicio, elevó la efectividad de su derecha y desplegó una versión sólida y mentalmente inquebrantable para remontar el duelo ante el estadounidense. Con esta victoria, el bonaerense no solo suma su quinto título ATP y el más trascendente de su trayectoria, sino que se convierte en el primer jugador argentino en alzar el trofeo en uno de los torneos más tradicionales del circuito profesional.

Paul se quedó con el primer set

Francisco Cerúndolo saltó al court con una intensidad arrolladora. Desde el primer game, el argentino logró quebrar el servicio de Paul, estableciendo rápidamente una ventaja de 3-1. Con una combinación efectiva de potencia desde la base y sutiles intervenciones en la red —incluyendo un drop shot milimétrico que levantó al público—, Cerúndolo mantuvo el control del ritmo.

A pesar del dominio inicial, el quiebre para sacar una distancia definitiva se hizo esquivo. Cerúndolo tuvo la oportunidad de ponerse 5-2, pero Paul ajustó su defensa y logró rescatar su servicio. La situación cambió drásticamente cuando el argentino sacó para set 5-4: la presión le pasó factura, perdió el game en cero y comenzaron a aparecer los primeros signos de frustración.

El impulso anímico cambió de bando. Paul, aprovechando la sucesión de imprecisiones y el nerviosismo que empezaba a mostrar el tenista nacional, se hizo fuerte desde el fondo. Tras una hora y seis minutos de juego, el parcial se definió en el tie break. Allí, el estadounidense fue más consistente, se impuso por 7-4 y cerró un set inicial que dejó a Cerúndolo desdibujado y buscando recuperar su solidez perdida.

Cerúndolo se recuperó y ganó el segundo set

Tras el duro golpe del primer parcial, Cerúndolo logró dejar atrás la frustración y equilibrar las acciones. Aunque el desarrollo se mantuvo parejo hasta el 2-2, el argentino volvió a sufrir un quiebre que lo dejó 3-2 abajo. No obstante, con una cuota de fortuna —una pelota que rozó la faja y descolocó a Paul—, Fran recuperó el servicio inmediatamente para poner el 3-3. El momento de máxima tensión llegó en el siguiente game, cuando un Cerúndolo visiblemente ofuscado, tras cometer una doble falta, exclamó: “Es una película de terror que se repite una vez tras otra”.

A pesar de la autocrítica, el argentino logró mantener la compostura para ponerse 4-3 y luego 5-4 tras salvar situaciones comprometidas. Al borde de las dos horas de juego, la perseverancia tuvo su premio: Cerúndolo concretó el quiebre decisivo para cerrar el parcial por 6-4.

Cerúndolo se impuso en el tercer set y se consagró campeón en Queen’s

El set definitivo mostró a un Cerúndolo decidido a aprovechar el impulso anímico. Tras un arranque igualado, el argentino comenzó a imponer condiciones con su derecha y, tras una formidable volea, logró quebrar el servicio de Paul para ponerse 4-2. Con un drive cruzado asombroso y una demostración de resistencia en su propio saque, Fran se colocó 5-2, quedando a un paso de la consagración.

Sin embargo, el cierre no fue sencillo. La tensión se apoderó del Andy Murray Arena cuando el argentino desperdició tres puntos de campeonato de manera consecutiva, permitiendo que Paul se mantuviera con vida al descontar 5-3. Ya al servicio, Cerúndolo volvió a fallar en una cuarta oportunidad al estrellar una derecha en la faja, pero su resiliencia fue inquebrantable: finalmente, selló el triunfo y el título en Londres con un smash contundente, transformando el sufrimiento del inicio en una consagración inolvidable.

BP