Francisco Cerúndolo es finalista del ATP de Queens tras un triunfazo ante Nakashima

Francisco Cerúndolo volvió a dejar en claro que su tenis está hecho para los grandes escenarios del circuito internacional. En un encuentro sumamente cambiante, repleto de dramatismo y disputado con el cuchillo entre los dientes en la mítica Andy Murray Arena, el tenista argentino se metió en la gran final del ATP 500 de Queen's tras vencer al estadounidense Brandon Nakashima por 6-7, 6-3 y 6-4.

El arranque del partido fue una muestra de lo que fue toda la jornada en la capital inglesa: paridad extrema, peloteos intensos desde el fondo de la cancha y nulo margen de error para los encargados de sacar.

Esta paridad absoluta obligó a estirar el primer capítulo hasta un tie-break milimétrico. En el desempate, el norteamericano se mostró un paso más firme, calibró mejor su devolución en los puntos clave y se terminó adjudicando la primera manga por un ajustadísimo 7 (5) - 6.

Fiel al estilo batallador y temperamental que lo caracteriza, el mayor de los hermanos Cerúndolo no acusó el impacto anímico de haber quedado set abajo tras semejante desgaste físico. La raqueta número uno de la delegación nacional saltó al segundo set con una postura mucho más ofensiva.

El planteo táctico dio sus frutos rápidamente. Cerúndolo consiguió romper el ritmo del estadounidense, hilvanó tiros profundos que forzaron los errores de su rival y dominó el trámite con autoridad para estampar un claro 6-3.

Francisco Cerúndolo en el ATP 500 de Queens

En el capítulo decisivo, la paridad volvió a reinar en la Andy Murray Arena, pero la fortaleza mental del argentino terminó inclinando la balanza. Cerúndolo defendió con uñas y dientes cada turno de saque y, en el tramo definitivo del set, estuvo un escalón por encima y terminó hilando una victoria memorable con un 6-4 final.

Con este triunfazo en el bolsillo, Cerúndolo cierra una semana de ensueño en su preparación sobre césped, sumando rodaje de primer nivel y demostrando que su juego se adapta con creces a esta superficie antes de la gran cita en Wimbledon.

Ahora, el argentino ya tiene la mente puesta en la gran final del torneo, donde buscará quedarse con el trofeo frente al vencedor de la otra llave de semifinales, protagonizada por el estadounidense Tommy Paul y el francés Ugo Humbert.

FMZ