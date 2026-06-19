Francisco Cerúndolo sigue pisando con firmeza en el césped de Queens y clasificó a las semifinales del prestigioso ATP 500 con triunfo 7-6(1), 3-6 y 6-4 sobre el local Arthur Fery en cuartos de final. El argentino se impuso tras un trabajado primer set y aunque perdió las cuerdas del partido en el segundo, regresó a su eje para conquistar la tercera manga y también la clasificación a semifinales.

Luego de un decepcionante Roland Garros, Fran Cerúndolo se encuentra ante una gran oportunidad de sumar un título en la previa a la celebración de Wimbledon.

Francisco Cerúndolo vuelve a una semifinal ATP tras cuatro meses

Francisco Cerúndolo llegó a Queens como el séptimo mejor clasificado, con Álex de Miñaur, sexto del Ranking ATP, como principal cabeza de serie. El australiano fue eliminado en octavos de final ante Brandon Nakashima, quien enfrentará a Cerúndolo en semifinales.

Francisco Cerúndolo en Queens

Del otro lado del cuadro aparecen, como principales amenazas, Alejandro Davidovich y Tommy Paul, quienes se enfrentan entre sí en cuartos.

Francisco, único argentino en el cuadro, avanzó desde primera fase con triunfos ante los estadounidenses Aleksandar Kovacevic y J. T. Brooksby. Cerúndolo jugará su primera semifinal de la temporada desde el pasado febrero, cuando cayó ante Hanfmann en Santiago.

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Campeón en el ATP de Buenos Aires, Fran clasificó a la tercera semifinal de su año y va por el segundo título de la temporada. Cerúndolo logró uno de sus cuatro títulos ATP en hierba, cuando venció a Tommy Paul en la final de Eastbourne en 2023.

Tremendo pelotazo y un mensaje para Lionel Messi

Cerúndolo fue visitante en la hierba de Queens y vivió un momento tenso tras el pelotazo que recibió sobre la red. El golpe requirió asistencia del equipo médico, ante la atenta mirada de un Fery que se mostró preocupado por la situación.

Francisco pudo reponerse y terminó completando el partido, pese a que la situación modificó el rumbo del segundo set. Cerúndolo había dado la nota en su última victoria, cuando homenajeó a Lionel Messi firmando con su nombre junto al símbolo infinito la cámara de TV.

NZ