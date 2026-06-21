Egipto sufrió, pero le ganó a Nueva Zelanda y se quedo con la cima del Grupo G

Egipto ganó 3-1 a Nueva Zelanda por la segunda fecha del Mundial 2026: Finn Surman, Ziko, Trezeguet y Mohamed Salah fueron los goleadores.

Nueva Zelanda estuvo muy cerca de dar otro golpe en el Grupo G, pero Egipto reaccionó a tiempo y terminó imponiéndose 3-1 en Vancouver, logrando una victoria histórica que lo deja muy bien posicionado de cara a la clasificación. Los oceánicos comenzaron mejor y se adelantaron a los 15 minutos gracias a Finn Surman, que aprovechó una pelota parada para vencer a la defensa africana y desatar la ilusión de los All Whites. Durante gran parte de la primera mitad, el equipo de Darren Bazeley controló el desarrollo y logró incomodar a los egipcios.

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Sin embargo, el partido cambió radicalmente después del descanso. Egipto adelantó sus líneas, comenzó a dominar la posesión y encontró mayor participación de sus figuras ofensivas. La igualdad llegó a los 59 minutos cuando Zizo conectó un cabezazo potente dentro del área tras una buena jugada colectiva. El gol le dio confianza a los Faraones, que pasaron a controlar el ritmo del encuentro y arrinconaron a Nueva Zelanda contra su propio arco.

El momento decisivo apareció a los 67 minutos. Mohamed Salah, la gran estrella egipcia, culminó una combinación ofensiva con una definición precisa para establecer el 2-1 y consumar la remontada. El delantero volvió a aparecer en un momento clave para su selección y lideró la reacción de un equipo que había comenzado el encuentro con muchas dudas, pero que terminó mostrando su mejor versión en el complemento.

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Ya con Nueva Zelanda lanzada al ataque en busca del empate, Egipto aprovechó los espacios y sentenció la historia a los 82 minutos. Trezeguet ganó de cabeza tras un córner ejecutado por Salah y marcó el 3-1 definitivo. El resultado reflejó el enorme crecimiento de los africanos durante la segunda mitad y les permitió conseguir su primera victoria en este Mundial, en una noche que puede resultar decisiva para sus aspiraciones de avanzar a octavos de final.

Cómo siguen sus caminos: Egipto llegará a la última fecha del Grupo G dependiendo de sí mismo y con la clasificación al alcance de la mano. Los Faraones cerrarán la fase de grupos frente a Irán, en un duelo que promete ser determinante. Nueva Zelanda, en cambio, quedó obligada a sumar ante Bélgica para mantener vivas sus chances de avanzar. Con los cuatro equipos todavía en carrera, el Grupo G se perfila como una de las definiciones más apasionantes del Mundial.

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Cómo llega Nueva Zelanda

El seleccionado oceánico llega a este compromiso con las expectativas renovadas tras un debut sumamente competitivo. En su primera presentación, los "All Whites" rescataron un valioso empate 2-2 frente a Irán en un partido cambiante donde exhibieron una notable contundencia ofensiva y un buen trato de pelota. Con ese punto sumado, el cuerpo técnico confía en ajustar los detalles defensivos para dar el gran golpe del grupo y quedar a un paso de la clasificación histórica.

Nueva Zelanda vs Irán

Cómo llega Egipto

Por su parte, el conjunto africano arriba con la tranquilidad de haber sumado, pero con la espina de no haber podido aguantar la ventaja inicial. En la primera jornada, los Faraones estuvieron muy cerca de la victoria, pero terminaron igualando 1-1 frente a Bélgica en los minutos finales. El equipo conducido técnicamente por el portugués Rui Vitória apuesta a mantener el orden táctico que los caracteriza y a aprovechar las transiciones rápidas para lastimar en campo rival.

Bélgica vs Egipto

Quiénes son los jugadores que prometen ser las figuras del partido

En las filas de Nueva Zelanda, el máximo referente y principal carta de peligro es su experimentado delantero y capitán, Chris Wood, acompañado por la dinámica del joven volante Liberato Cacace por la banda izquierda. En el bando egipcio, todas las luces y las marcas se concentran en su estrella mundial, Mohamed Salah, el delantero del Liverpool que es el termómetro futbolístico de su país. Junto a él, el atacante Mostafa Mohamed promete ser una amenaza constante para la zaga central neozelandesa.

Mohamed Salah

Nueva Zelanda vs Egipto: las posibles formaciones

Nueva Zelanda: Oliver Sail; Cacace, Tuiloma, Pijnaker, Bindon; Garbett, Stamenic, Bell; McCowatt, Wood, Just. DT: Darren Bazeley.

Egipto: Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Hegazi, Mohamed Hamdy; Hamdi Fathi, Marwan Attia, Ahmed Sayed Zizo; Mohamed Salah, Mostafa Mohamed, Mahmoud Trezeguet. DT: Rui Vitória.

Cuáles son las proyecciones de resultados para el prode

Para los fanáticos que completan los pronósticos deportivos y las tarjetas de prode, las plataformas de estadísticas internacionales otorgan el favoritismo a Egipto. Las proyecciones matemáticas sitúan las probabilidades de victoria de los Faraones en un 48%, contra un 24% a favor de Nueva Zelanda, mientras que el empate cuenta con un 28% de chances. El marcador más repetido entre los apostadores inclina la balanza por un ajustado 1-0 o 2-1 a favor del combinado africano.

Cómo está el grupo G

La zona se encuentra en un estado de paridad absoluta tras los dos empates registrados en la jornada inaugural, lo que significa que todavía no hay clasificados ni eliminados en este sector. La tabla de posiciones marcha de la siguiente manera:

Nueva Zelanda: 1 punto (2 goles a favor, 2 en contra)

Irán: 1 punto (2 goles a favor, 2 en contra)

Bélgica: 1 punto (1 gol a favor, 1 en contra)

Egipto: 1 punto (1 gol a favor, 1 en contra)

Considerando que Bélgica e Irán juegan unas horas antes, este partido nocturno será determinante para saber cuál de los dos seleccionados duerme en los puestos de clasificación directa de cara a la última fecha.

Estadísticas y minuto a minuto

BP