Messi y De Paul renovaron sus looks en la previa del cruce clave ante Austria en el Mundial

El clima en la concentración de la Selección Argentina es de total armonía tras el debut goleador. A pocas horas del trascendental partido ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Lionel Messi y Rodrigo De Paul decidieron pasar por las tijeras de Dany Ale, el estilista oficial del plantel, para renovar sus looks y llegar impecables a un cruce que puede sellar el pase a los 16avos de final.

"Los de siempre" puso el barbero en Instagram

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La foto compartida por el peluquero de la Albiceleste mostró a los futbolistas relajados en el Hotel Origin de Kansas City. Messi optó por rebajarse el cabello y volver a su estilo clásico y prolijo, dejando atrás el pelo largo con el que llegó a la cita mundialista.

Por su parte, De Paul ratificó su nueva faceta sobria con un corte corto a máquina. El volante de la Scaloneta dejó definitivamente en el olvido los llamativos tintes, platinados y trenzas de años anteriores, eligiendo un perfil mucho más tradicional para afrontar su segunda Copa del Mundo.

Con varios looks nuevos, Lionel Scaloni ya pensó en el XI

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La renovación estética coincide con un panorama deportivo ideal para Lionel Scaloni, quien recuperó soldados clave en la última práctica. Tanto Nahuel Molina como Nicolás Tagliafico entrenaron a la par del grupo tras superar sus respectivas molestias físicas y están a disposición para el choque en Texas.

La delegación argentina ya abandonó su búnker en Kansas y viajó rumbo a Arlington para instalarse en el lujoso Hotel Adolphus. El plantel buscará ante el combinado europeo estirar el buen arranque y quedar a un paso de la clasificación antes de cerrar la fase inicial frente a Jordania.

LT.