Los goles de Cabo Verde que amargaron a Uruguay en el Mundial 2026

Por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026, , la Selección de Cabo Verde empato 2-2 con Uruguay gracias a dos anotaciones que quedarán grabadas en la historia de la Copa del Mundo: un formidable tiro libre de Kevin Pina a los 20 minutos de juego y un astuto anticipo de Hélio Varela en la segunda mitad.

El encuentro amaneció adverso para los dirigidos por Marcelo Bielsa. Sobre el primer cuarto de hora, el mediocampista Kevin Pina tomó la responsabilidad de un tiro libre directo a unos 25 metros de la portería charrúa. Con una violencia inusitada, el volante sacó un remate rasante que se coló ante una barrera que se abrió desastrosamente, dejando sin respuestas a Fernando Muslera.

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En el complemento, cuando el plantel uruguayo intentaba adueñarse de las acciones y manejar el ritmo de la cancha, ocurrió la fatalidad defensiva. Un lateral defectuoso ejecutado hacia atrás por Mathías Olivera descolocó por completo a la última línea sudamericana.

Atento a la jugada, el ingresado Hélio Varela olió sangre, madrugó a los centrales y aprovechó una pésima y apresurada salida de Muslera fuera de su área. Con un sutil toque de derecha hacia el arco vacío, el atacante sentenció el 2 a 2 definitivo a los 15 minutos del segundo tiempo para decretar la locura de su delegación.

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Desconcierto total en el bando de Bielsa

Con este panorama, Uruguay quedó en la segunda posición del Grupo H con dos unidades y se jugará el boleto a los 16avos de final el próximo viernes ante España en Guadalajara. Cabo Verde, con la confianza por las nubes, buscará la hazaña histórica de clasificar enfrentando a Arabia Saudita.

LT.