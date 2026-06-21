El Hard Rock Stadium de Miami vivió un momento de altísima carga emotiva en la antesala del partido entre Uruguay y Cabo Verde por la segunda fecha del Grupo H del Mundial 2026. Luis Suárez, el máximo artillero histórico de la Celeste y actual figura del club local, dijo presente en los palcos para alentar a sus excompañeros. Al ser enfocado por la pantalla gigante de la cancha, el Pistolero no pudo contener las lágrimas y saludó a una multitud que lo ovacionó de pie.

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A sus 39 años y tras haberse retirado de la selección en la Copa América 2024, el actual delantero del Inter Miami vivió el encuentro con la pasión de un hincha más. La transmisión oficial del partido captó el instante exacto en el que Suárez, acompañado por su familia, se quebró emocionalmente al recibir el cariño de los miles de fanáticos charrúas que coparon las tribunas en Florida.

La ausencia de Lucho en el plantel que comanda Marcelo Bielsa responde a un recambio generacional pactado entre el propio futbolista y el director técnico argentino. Sin embargo, su sombra y su legado siguen vigentes en un equipo que hoy tiene a Darwin Núñez heredando el peso del área y vistiendo la emblemática camiseta número 9.

El pistolero en su cuneta de Instagram

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El ambiente festivo en las tribunas contrastaba con la tensión que se respiraba en el césped. Tras el empate 1-1 en el debut ante Arabia Saudita, la Celeste saltó a la cancha obligada a sumar de a tres para acomodarse en una zona sumamente pareja, donde España y el sorprendente Cabo Verde también llegaban con una unidad.

Curiosamente, el partido en suelo estadounidense quebró un récord histórico: se convirtió en el choque mundialista entre naciones con menor población combinada en la historia de las Copas del Mundo, sumando apenas cuatro millones de habitantes entre ambos países.

LT.