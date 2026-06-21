Mientras el plantel comandado por Lionel Scaloni ultimaba detalles en la concentración, una multitud de cinco mil hinchas argentinos copó este domingo el centro de Dallas para protagonizar un impresionante y ruidoso banderazo en la previa del partido ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. La marea albiceleste se adueñó del Klyde Warren Park, donde los fanáticos desafiaron el sofocante calor texano de más de 35 grados a puro bombo, trompeta y camisetas celestes y blancas.

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La convocatoria triplicó en concurrencia a la realizada en el debut en Kansas City y dejó atónitos a los ciudadanos norteamericanos. Entre trapos de todos los rincones del país, se destacaron tres hinchas cordobeses disfrazados completamente de dorado que representaban las tres estrellas de la Selección. La fiesta sirvió además para celebrar de manera anticipada el Día de la Bandera y festejar el Día del Padre en plena competencia ecuménica.

El centro moderno de la ciudad se tiñó por completo de mística rioplatense, generando una inevitable nostalgia en los hinchas más experimentados. A pocas cuadras del parque, el centro de atención se desvió hacia el icónico hotel donde, durante el Mundial de 1994, Diego Armando Maradona pronunció la histórica frase del "corte de piernas", un recuerdo imborrable que sigue latiendo con fuerza en cada rincón de Texas.

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El optimismo es total tras la goleada propinada a Argelia en la jornada inaugural. Los fanáticos saben que el plantel tiene la oportunidad de abrochar prácticamente la clasificación a los 16avos de final, por lo que el aliento en la cancha se perfila como un factor fundamental para empujar al capitán Lionel Messi y sus compañeros hacia el gran objetivo.

LT.