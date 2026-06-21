El inesperado empate 2 a 2 frente a Cabo Verde en Miami encendió las alarmas en la Selección de Uruguay. Tras cosechar apenas dos puntos en sus primeras dos presentaciones en el Grupo H del Mundial 2026, el combinado dirigido por Marcelo Bielsa quedó contra las cuerdas y llegará a la última jornada de la fase de grupos obligado a buscar un resultado positivo para meterse en los 16avos de final.

Uruguay nuevamente tuvo que correr de atrás

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El empate charrúa, sumado al resultado del cruce entre España y Arabia Saudita, dejó la zona completamente abierta y con una paridad absoluta. El conjunto europeo lidera la tabla con cierta tranquilidad, mientras que los africanos y los asiáticos se transformaron en rivales directos que amenazan el futuro de la Celeste en la Copa del Mundo.

A falta de una jornada, la tabla de posiciones refleja el complejo escenario para los sudamericanos:

España: 4 puntos (+4 diferencia de gol)

Uruguay: 2 puntos (0 diferencia de gol)

Cabo Verde: 2 puntos (0 diferencia de gol)

Arabia Saudita: 1 punto (-4 diferencia de gol)

Aún más golpeado que el primer partido

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Qué necesita el equipo de Bielsa para clasificar a 16avos

El panorama para el plantel uruguayo es claro pero sumamente exigente de cara al cierre de la primera etapa. Para no depender de nadie y asegurar su boleto a la próxima ronda, Uruguay debe ganarle a España en el último partido; una victoria no solo le dará la clasificación, sino que además le permitirá pelear por el primer puesto del grupo.

En caso de empatar ante la Furia Roja, la Celeste dependerá exclusivamente de lo que suceda en el choque entre Cabo Verde y Arabia Saudita. Si iguala, necesitará que los africanos no ganen su partido o, en caso de que haya un vencedor en ese juego, empezar a dirimir la clasificación por la diferencia de gol en la cancha. Una derrota ante los europeos los dejaría prácticamente eliminados del certamen.

LT.