El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la antesala del trascendental cruce ante Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. El director técnico santafesino llevó tranquilidad al confirmar que tiene a todo el plantel a disposición, pero no ocultó su fastidio con la logística del torneo y disparó munición gruesa contra las pausas de hidratación obligatorias.

Lionel Scaloni - AFP

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Uno de los focos más calientes de la charla con los periodistas estuvo centrado en las altas temperaturas de Texas y la regla que divide cada etapa en dos para refrescar a los futbolistas. "El calor y que se pare el partido constantemente hacen que eso le dé una mano al equipo teóricamente más débil. Creo que al final se hizo para tener más tiempo y se hace un poco cortado. Esto de cuatro tiempos parece irreal". A su vez, remarcó la complejidad de planificar bajo esta nueva normativa que altera los planes habituales de los cuerpos técnicos.

"Todo lo que tenga en la cabeza puede cambiar en base a lo que pase en esos 22 minutos. Tenemos gente analizando el partido desde la tribuna y nosotros en el banco. Lo que se hace en un entretiempo, se hace ahí", explicó el estratega de la Albiceleste, dejando en claro que para los equipos ofensivos la regla resulta un dolor de cabeza: "Creo que para el que pretende atacar te da tiempo a corregir, pero se hace raro adaptarse a eso. Hoy no está normal".

Sobre el DT de Brasil: "Entendí muy bien lo que quiso decir, y lo dijo de una buena manera. Ahora empezamos a pensar que dijo algo malo, pero para nada. Nos puso bien. Habló un español, portugués e italiano mezclado,... Fue un halago más que una crítica”. Carlo Ancelotti comparó los estilos de juego de las selecciones en este Mundial y dijo que Argentina "no juega un fútbol de alta intensidad", aunque inmediatamente aclaró que juega muy bien.

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En el plano estrictamente futbolístico, el entrenador nacido en Pujato trajo excelentes noticias sobre la enfermería argentina. "Lo bueno es que Paredes, Montiel y Tagliafico están recuperados. El grupo saca adelante las situaciones tanto buenas o malas. Al lado de un amigo siempre es mejor. Eso es lo que todos sentimos", expresó con orgullo.

"Austria es un rival difícil, con muy buenos jugadores. Presiona bien e hizo una gran clasificación. Sin dudas será un partido complicado", concluyó Scaloni, quien también dejó un mensaje de agradecimiento para los miles de fanáticos que metieron un banderazo histórico en Dallas: "Nos fastidió no haber podido ver a la gente desde el micro, son un motor para nosotros".

LT.