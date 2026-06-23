Cuándo es la final del Mundial 2026: fecha, hora y sede del partido por el título

El Mundial 2026, que comenzó el pasado 11 de junio, está en pleno desarrollo mientras las selecciones buscan avanzar hacia las fases eliminatorias. Tras un camino que atravesará tres países anfitriones y meses de preparación, el mundo entero fijará su mirada en el domingo 19 de julio de 2026, día en el que se disputará el encuentro más importante del calendario futbolístico.

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¿Cuándo y dónde se juega la final del Mundial 2026?

El partido definitivo se celebrará el 19 de julio de 2026. El escenario elegido para albergar este histórico evento es el Estadio Nueva York Nueva Jersey (conocido habitualmente como MetLife Stadium), situado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Estadio Nueva York Nueva Jersey

El horario de la final del Mundial 2026 en Argentina

Para los aficionados argentinos que siguen de cerca el torneo, la cita para el encuentro por el título será a las 16:00 (hora de Argentina). Este horario permitirá a los seguidores disfrutar del cierre del campeonato en la tarde del domingo, completando así una jornada que promete paralizar el planeta.

Dónde ver la final del Mundial 2026 en Argentina

El partido será transmitido a través de las señales de TyC Sports, Telefe y DSports, además de estar disponible vía streaming a través de las plataformas DGO y Disney+ Premium.

Mundial 2026

El camino hacia la consagración

El Mundial 2026 se destaca por ser el más ambicioso hasta la fecha, con la participación de 48 selecciones divididas en 12 grupos. Tras la fase de grupos, el camino hacia la final incluye:

Dieciseisavos de final: Del 28 de junio al 3 de julio.

Octavos de final: Del 4 al 7 de julio.

Cuartos de final: Del 9 al 11 de julio.

Semifinales: Se disputarán el 14 de julio (Dallas) y el 15 de julio (Atlanta).

La final será el cierre de una maratónica competencia que habrá durado exactamente 39 días desde el puntapié inicial en el Estadio Ciudad de México, consolidándose como el evento deportivo de mayor envergadura jamás organizado por la FIFA.

BP