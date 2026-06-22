Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales

Tras haber fallado un penal en los primeros minutos, Lionel Messi se tomó revancha y convirtió el 1-0 de la Selección Argentina ante Austria a los 39 minutos del primer tiempo, en el encuentro disputado en el Estadio AT&T de Arlington, Dallas, por el Grupo J del Mundial 2026.

Con este tanto, el astro rosarino alcanzó la línea de los 17 goles en citas ecuménicas y se transformó en el máximo goleador en la historia de los Mundiales.

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La redención del diez: del penal errado al grito de leyenda

El partido en Texas había comenzado cuesta arriba para el capitán de la Scaloneta, quien a los 9 minutos desvió un remate desde los doce pasos. Lejos de bajonearse, el diez siguió pidiendo la pelota en tres cuartos de cancha y manejó los hilos del ataque nacional ante un combinado austríaco que replegó sus líneas para aguantar la embestida inicial.

La jugada cumbre llegó a los 39 minutos, cuando Lionel Messi frotó la lámpara tras una gran combinación colectiva con Rodrigo De Paul. El capitán recibió perfilado cerca de la medialuna, amagó ante la marca del enmascarado Stefan Posch y sacó un zurdazo indomable que se clavó junto al palo derecho, desatando la locura de los miles de argentinos en el estadio.

Klose se despide del récord.

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Con este grito sagrado en Dallas, el capitán argentino rompió un récord que parecía blindado para los libros dorados del fútbol contemporáneo. El rosarino superó los 16 goles del histórico delantero alemán Miroslav Klose, quien ostentaba la marca máxima desde Brasil 2014, dejando atrás también los registros de leyendas como el brasileño Ronaldo y el francés Just Fontaine.

LT.