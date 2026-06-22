Lionel Messi se convirtió en el jugador con más penales errados en la historia de los Mundiales

Por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, la Selección Argentina tuvo la chance de abrir el marcador de forma temprana ante Austria, pero Lionel Messi pateó fuera desde los doce pasos a los 9 minutos del primer tiempo, alcanzando una marca histórica que nadie quería ostentar.

Revelan buenas noticias sobre la salud del padre de Lionel Messi en la previa al Argentina vs Austria

Con el disparo ejecutado hacia afuera contra el poste derecho del arco austríaco, el astro rosarino se convirtió en el futbolista con más penales fallados en la historia de la Copa del Mundo, sumando un total de tres ejecuciones erradas en tiempo regular (sin contar tandas de definición). El capitán de la Scaloneta superó así la marca del ghanés Asamoah Gyan, quien acarreaba dos fallos entre las ediciones de 2006 y 2010.

La fatídica lista del capitán argentino comenzó en el Mundial de Rusia 2018, cuando el arquero Hannes Halldórsson le contuvo el remate en el amargo debut 1-1 frente a Islandia. Cuatro años más tarde, durante la fase de grupos de Qatar 2022, el gigante Wojciech Szczęsny le ahogó el grito en el triunfo ante Polonia, sumando ahora este nuevo capítulo en suelo norteamericano ante el combinado conducido por Ralf Rangnick.

Islandia y Polonia fueron atajados, este es el primero fuera de los tres palos

Quién es Stefan Posch, el defensor de Austria que juega con la mandíbula rota ante Argentina

A pesar de haber desperdiciado la primera oportunidad del partido, Lionel Messi se revindicó media hora después para, con un golazo, convertirse en el máximo goleador de la historia de los mundiales en su gol pata el 1-0 ante Austria.

LT.